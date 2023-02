FC Verden 04 II watscht MTV Riede ab – 5:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sah eine zufriedenstellende Leistung seiner Elf: Jan Twietmeyer. Archiv © wes

Demütigung im Derby: Mit einem 5:0 (3:0) schickte der FC Verden 04 II am Sonntag den MTV Riede nach Hause und festigte seine Position im Mittelfeld. Die Segelhorstkicker hingegen bleiben nach enttäuschender Leistung mit großem Abstand Bezirksliga-Letzter.

Verden – Beide Trainer sahen einen verdienten Sieg der Landesliga-Reserve, wobei sich Jan Twietmeyer über „ein gutes Positionsspiel und eine prima Raumaufteilung“ freute: „Wir haben den Ball bestens laufen lassen und hätten am Ende sogar noch mehr Tore schießen können.“

Ernüchtert zeigte sich Riedes Denis Schymiczek, dessen Team bereits nach zwei Minuten in Rückstand geraten war und nach neun Minuten das 0:2 kassiert hatte: „Im Anschluss an die intensive Vorbereitung hatten wir uns viel vorgenommen. Unser Plan, tief zu stehen und zu kontern, war nach dem schnellen 0:1 hinfällig.“ Die vielen individuellen Fehler, die zu den Gegentoren führten, mochte der MTV-Coach nicht verstehen.

Ratlos nach enttäuschender Vorstellung seiner Rieder: Denis Schymiczek. Archiv © vst

Lars Buhr brachte die Gastgeber nach Kalski-Ecke mit Vollspannschuss aus 15 Metern 1:0 in Führung (2.). Sehenswert legte Nick Zander nach: Eine Sievers-Flanke nahm der Stürmer am Strafraum mit der Brust an und knallte die Kugel aus der Drehung zum 2:0 unter die Latte (9.). Noch vor der Pause krönte Marcel Klein sein prima Debüt für den FC, der Zehner nutzte eine Daust-Vorlage mit einem trockenen Flachschuss zum 3:0 (37.).

Nur Mitte der ersten Halbzeit sah Twietmeyer Probleme für seine Elf, „weil wir zu viele lange Bälle gespielt haben. Aber in Gefahr sind wir nicht geraten, weil Riede uns kaum unter Druck gesetzt hat.“ Den zweiten Abschnitt eröffnete Zander mit dem 4:0 (49.), als er einen Ballgewinn von Hauke Kruse, der neben Kato Tavan und Noah Daust gefiel, nutzte. Das 5:0 (90.) markierte Daust allein vor Keeper Jannik Schumacher, nachdem ihn Tavan bedient hatte. „Wir haben einfache Sachen nicht umgesetzt“, haderte Schymiczek.