FC Verden 04 II: Hoffnung ruht auf Nick Zander

Von: Ulf Horst von der Eltz

Fordert Punkte: Verdens Dennis Neumann. © von der Eltz

Für den FC Verden 04 II wird die Luft in der Bezirksliga so langsam dünner. Vor dem Gastspiel der Twietmeyer-Elf am Sonnabend (14 Uhr) beim SV Anderlingen fordert Co-Trainer Dennis Neumann Punkte.

Verden - „Egal, wie die Gegner spielen – wir sollten mehr auf unsere eigenen Stärken eingehen und uns besser verkaufen. Wir müssen den Bock umstoßen und endlich wieder Zählbares holen“, so der Assistents-Coach.

Tavan und Deke angeschlagen

Einfach wird das aber nicht, denn in der Offensive gehen der Landesliga-Reserve vor dem Aufsteiger-Duell die offensiven Kicker aus. Kato Tavan und Bastian Deke sind angeschlagen – Einsätze fraglich. Da trägt Nick Zander die Hoffnungen, allerdings kommt es darauf an, ob der Blondschopf schmerzfrei ist. Zuletzt sollte er in Worpswede eigentlich geschont werden, musste aber früh für den verletzten Deke einspringen. Ansonsten sind alle Verdener an Bord.