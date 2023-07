FC Verden 04 holt Moritz Meyer aus Hesedorf

Von: Frank von Staden

Zweimal trainierte der 27-jährige Moritz Meyer zuletzt beim FC Verden 04 mit und hinterließ beim Trainerstab einen ordentlichen Eindruck. © Privat

Fußball-Landesligist FC Verden 04 hat sich mit dem 27-jährigen Torhüter Moritz Meyer verstärkt und damit seine Kaderplanung für die anstehende Saison abgeschlossen.

Verden – Auch die Frage nach einem zweiten Torhüter ist beim Fußball-Landesligisten FC Verden 04 seit gestern geklärt. So wird sich der gebürtige Scheeßeler Moritz Meyer dem Team von Coach Frank Neubarth anschließen. „Damit ist unsere Suche nach einem geeigneten Wöhlke-Nachfolger beendet. Generell werden wir unsere Finger nicht mehr gezielt nach externen Spielern ausstrecken“, erklärte da Verdens sportlicher Leiter Nico Brunken.

Der 27-jährige Meyer spielte zuletzt für den Rotenburger Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum, mit dem er in der abgelaufenen Saison Platz drei belegte. Zuvor stand er beim VfL Visselhövede zwischen den Pfosten und stammt aus den U19-Junioren des TSV Ottersberg. „Moritz hat zweimal bei uns mittrainiert und wusste durchaus zu überzeugen. Er hat das Zeug, auf Jascha Tiemann den nötigen Druck auszuüben“, glaubt Brunken an einen vernünftigen Konkurrenzkampf auf der Keeperposition in der laufenden Saisonvorbereitung.