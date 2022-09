FC Verden 04 – es steigt der Gipfel

Von: Ulf Horst von der Eltz

Könnte im Gipfel gegen Bornreihe sein Startelf-Comeback feiern: Verdens Eddy Kelsch (am Ball). Archi © Wächter

Das ist der Gipfel: In der Fußball-Landesliga erwartet Spitzenreiter FC Verden 04 am Sonntag den punktgleichen SV BW Bornreihe. Coach Frank Neubarth freut sich auf den Hit, zeigt aber auch ungeheuren Respekt vor dem ebenfalls noch verlustpunktfreien Gast.

Verden – Der einfache Blick auf die Tabelle reicht – jeder weiß beim FC Verden 04 um die Höhe der Hürde: Die Neubarth-Elf erwartet am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) den SV BW Bornreihe zum Landesliga-Gipfel. Erster gegen Zweiter, die einzigen beiden Teams mit Maximalausbeute – mehr geht nicht.

Klar, dass Coach Frank Neubarth die beste Leistung fordert. Die Gäste hat er gegen Neetze studiert und zeigt sich mächtig beeindruckt: „Sie haben sich gegenüber der vergangenen Saison noch mal verstärkt. Eine sehr erfahrene Truppe, die im Schnitt drei bis vier Jahre älter ist als wir. Da müssen wir taktisch schon alles richtig machen.“ Bornreihe steht hinten stabil, hat eine starke Offensive – so lautet Verdens Rezept, nicht ins offene Messer zu laufen. Der FC-Trainer: „Sicher wollen wir unser Spiel nach vorne durchdrücken. Aber wir brauchen auch eine gute Konterabsicherung, müssen vorne anlaufen und noch mehr die Fehler vermeiden.“

Chancen bei Austermann unter 50 Prozent

Personell hakt es ein wenig: Während Neubarth die Einsatzchance bei Jonas Austermann (muskuläre Probleme) auf unter 50 Prozent einschätzt und Luis Saul ein wenig kränkelt und kein Training absolvierte, steht Jonathan Schmude länger nicht zur Verfügung. Der Defensiv-Mann hat am Donnerstag wieder sein Studium in Hamburg aufgenommen und fehlt in den Einheiten.

Für Austermann könnte Dennis Hoins an die Seite von Thomas Celik rücken, Robert Posilek wäre auch eine Option. Das Mittelfeld könnte mit Eddy Kelsch und Kevin Brandes auflaufen, auf der Doppelsechs haben Jalte Röpe und Jan-Ole Müller in Etelsen überzeugt. Das Ringen um die Nummer eins hat Jascha Tiemann vorerst für sich entschieden. Neubarth: „Er hat gut gehalten, es gibt keinen Grund zur Änderung. Aber Stefan Wöhlke macht ordentlich Druck – es ist also nicht für die komplette Hinrunde in Stein gemeißelt.“