FC Verden 04: Elias Deblitz und Bjarne Guth wieder an Bord

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nach Erkältung wieder dabei: Verdens Innenverteidiger Bjarne Guth. © Hägermann

Diesmal geht der FC Verden 04 wieder als Favorit ins Match: Im Landesliga-Duell erwartet die Neubarth-Elf am Sonntag (14 Uhr, Hubertushain) den TSV Gellersen.

Verden – „Diese Rolle müssen wir annehmen, sind also gefordert. Das war ja vergangene Woche in Harsefeld nicht so mit dem schmalen Kader“, ist sich Trainer Frank Neubarth bewusst.

Dabei hofft er, dass seine Mannschaft den Gast nach dem eigenen 2:1-Coup in Harsefeld nicht auf die leichte Schulter nimmt: „Sven Kathmann hat die Truppe gut in Schuss, eine prima organisierte Elf, die nach vorne ordentlichen Fußball spielen will.“

Neubarth fordert stabile Defensive

Daher gehe es für seine Reiterstädter in erster Linie erneut darum, in der Defensive stabil zu stehen – was er als nicht ganz so einfach einschätzt angesichts der doch nicht wenigen Umstellungen. Zumindest sind die vor Wochenfrist noch stark erkälteten Elias Deblitz und Bjarne Guth wieder dabei. Aber es fehlen weiterhin mehrere Akteure – darunter Richard Sikut, der in Harsefeld mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus ausgeschieden war.

Aus der Not muss Frank Neubarth also auch gegen Gellersen eine Tugend machen, gibt sich dennoch zuversichtlich: „Klar wird es eine Bastelei, wir bringen aber schon noch eine ordentliche Truppe auf den Platz. Und wenn wir die defensive Stabilität hinbekommen, werden sich vorne automatisch wieder Chancen ergeben.“ Schluss ist Sonntag übrigens nicht, am 18. Dezember steht das Nachhol-Heimspiel gegen den TSV Elstorf an.