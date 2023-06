FC Verden 04 angelt sich BSV-Kapitän Lukas Muszong

Von: Frank von Staden

Teilen

Lukas Muszong © Verein

Nächster hochkarätiger Neuzugang für den Fußball-Landesligisten FC Verden 04: So angelten sich die Reiterstädter nach Jannis Niestädt (wir berichteten) einen weiteren Spieler vom Regionalligisten Bremer SV, gab nun auch der Kapitän der Hanseaten, Lukas Muszong, dem Team von Coach Frank Neubarth seine Zusage für die kommende Saison.

Verden – Noch vor gut einer Woche gelang dem 28-jährigen defensiven Mittelfeldspieler nach der gewonnenen Relegation gegen den Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg (in Wolfsburg 0:0, 2:1 vor 1500 Zuschauern in Bremen-Walle) der Klassenerhalt in der Regionalliga, wenig später teilte der Kapitän dann seinem Trainer Torsten Gütschow mit, dass er seinen Vertrag aus beruflichen Gründen nicht mehr am Panzenberg verlängern würde. „Für uns natürlich ein Glücksfall“, freute sich da Verdens sportlicher Leiter Nico Brunken über den Wechsel Muszongs an die Aller. Denn zwar war der laufstarke Mittelfeldmotor, der u.a. auch in den USA ein KI-Studium absolvierte, ein absoluter Leistungsträger beim Bremer SV, „mit 28 Jahren ist er aber noch im besten Fußballalter und wird so unsere Qualität weiter steigern“, so Brunken. Nun intensivieren die Verdener nur noch ihre Suche nach einem Torhüter.