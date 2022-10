1. FC RW Achim: Volles Risiko wird nicht belohnt

Von: Frank von Staden

Teilen

Zwei Treffer von Behcet Kaldirici reichten dem 1. FC RW Achim im Heimspiel gegen den Heeslinger SC II nicht. © häg

Der 1. FC RW Achim musste am Sonntag seine sechste Niederlage im zehnten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga schlucken und tritt so in der Tabelle weiter auf der Stelle. Im Heimspiel gegen den Heeslinger SC II kassierten die Achimer dabei eine absolut vermeidbare 3:5 (0:3)-Niederlage. Damit rangiert der FC weiter auf einem Abstiegsplatz.

Achim – „Die erste Hälfte haben wir völlig verpennt, haben nur sehr wenig richtig gemacht und durch wirklich dumme individuelle Fehler drei vermeidbare Gegentore gefangen“, konnte Achims Coach Costas Efeoglou gar nichts mit dem anfangen, was da seine Schützlinge in den ersten 45 Minuten anboten. Nach dem frühen 0:1 (2.), das Stergioulas per Strafstoß erzielte (Efeoglou: „Absolut berechtigt!“), kassierten die Hausherren durch einen Gerke-Freistoß, den FC-Keeper Lukas Schuler durch die Hände gleiten ließ, schnell das 0:2 (10.). Und auch bei Fabio Gerkes 0:3 (35.) schauten die Achimer eher nur zu.

Nach dem Wechsel dann ein etwas anderes Bild. Nun ging der FC giftiger zu Werke, kam früh durch Behcet Kaldirici zum 1:3 (47.) und zum 2:3 (58.). Nun wollte der Gastgeber mehr, drängte auf den Ausgleich, kassierte aber erst einmal durch Holsten das 2:4 (66.). Doch die Achimer steckten nicht auf, kamen prompt durch einen verwandelten Matera-Strafstoß nach Foul an Behcet Kaldirici zum 3:4 (74.). Efeoglou: „Da waren wir wieder dran. Dann aber kassierte Gezim Bullari Gelb-Rot und wir mussten in Unterzahl agieren. Doch wir wollten unbedingt das 4:4 machen, sind volles Risiko gegangen, aber haben dann letztlich noch das 3:5 kassiert.“ Das erzielte erneut der agile Fabio Gerke (90.).