1. FC RW Achim verliert auch das Kellerduell

Traf zum 1:0: Behcet Kaldirici. © Hägermann, Bernd

Die Luft im Abstiegskampf wird wieder dünner für die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC RW Achim, die am Sonnabend das Kellerduell bei der TuSG Ritterhuder völlig unnötig mit 1:2 (1:0) verloren, viele Hochprozenter samt eines Strafstoßes vergaben und dadurch wieder auf einen Tabellenplatz fielen, der am Ende der Saison das Abrutschen in die Kreisliga bedeuten würde.

Achim – „Was wir vor allem im ersten Durchgang vergeben haben, war fast schon unnormal. Wenn wir statt einer 1:0- eine 4:0-Führung mit in die Pause genommen hätten, hätte sich Ritterhude nicht beschweren dürfen“, trauerte da später Achims Coach Kostas Efeoglou zahlreichen Top-Torchancen durch Behcet Kaldirici, Faruk Senci oder auch Zedan und Zinar Yoldas nach. Vor allem der in der 32. Minute, als der Unparteiische nach Foul an Behcet Kaldirici auf den Strafstoßpunkt zeigte, Faruk Senci das Sportgerät aber nicht im Gehäuse unterbringen konnte. So hieß es bei Wechsel nur knapp 1:0 für die Gäste, das Behcet Kaldirici nach feiner Einzelaktion in der zwölften Minute erzielen konnte.

Auch in Durchgang zwei sah es zu Beginn noch nicht nach einer Achimer Pleite aus, „dann aber fangen wir uns fast aus dem Nichts zwei Treffer nach Standards, nachdem wir den Ball einfach nicht aus dem 16er bekommen haben“, schüttelte Efeoglou nach den beiden Abstaubertoren von Eugen Zilke (53./60.) nur den Kopf.