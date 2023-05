1. FC Rot-Weiß Achim: Necati Uluisik bleibt Coach

Von: Frank von Staden

Macht weiter: Necati Uluisik fungiert nächste Saison als Coach des Bezirksliga-Absteigers 1. FC Rot-Weiß Achim. © von Staden

Einen Tag zuvor waren noch nicht alle Punkte geklärt, am Mittwoch vermeldete Kostas Efeoglou, neuer sportlicher Leiter des Bezirksliga-Absteigers 1. FC RW Achim, aber Vollzug: „Necati Uluisik bleibt auch über diese Saison hinaus unser Trainer.“

Achim - Der Grieche erläuterte die Entscheidung: „Mit Necati wollen wir hier ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Unser Ziel ist es, einen runderneuerten Kader so fit und stark zu machen, dass wir die Rückkehr in die Bezirksliga schon in naher Zukunft schaffen werden!“

Kostas Efeoglou will Kader richtig verändern

Das heißt allerdings auch, dass nicht nur zwei oder drei Spieler den Klub verlassen müssen – verlassen sollen. Efeoglou: „Nein, es werden definitiv mehr Spieler gehen müssen. Denn so zusammenzubleiben, macht keinen Sinn!“