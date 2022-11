1. FC Rot-Weiß Achim feiert endlich wieder einen Sieg – 2:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Torschütze Niko Oetting. © Privat

Fußball-Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim kann doch noch gewinnen: Im Auswärtsmatch beim SV Lilienthal-Falkenberg beendete die Efeoglou-Elf am Sonntag mit einem 2:0 (1:0) die Negativserie und stellte Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her.

Achim - „Wir haben uns den Sieg durch eine disziplinierte Leistung verdient“, freute sich Konstantinos Efeoglou. Und der Trainer nannte auch den Hauptgrund für das wichtige Lebenszeichen: „Die Abwehr hat einen guten Job gemacht. Jan Fuhrmann und Zedan Yoldas hielten den Lader zusammen.“ Entscheidend blieb auch die erste Aktion des Spiels, als der starke Keeper Lukas Schuler im Eins-gegen-eins einen frühen Rückstand verhinderte.

Niko Oetting nutzt erste Chance

So bestimmten die Achimer mit hohem Pressing das Geschehen. Diesmal waren sie auf Sicherheit aus und erzielten mit ihrer ersten Chance das 1:0, als Niko Oetting einen Klasse-Pass vom Emilijan Lundraxhiu verwertete (26.). Die Lilienthaler hingegen hatten kaum Möglichkeiten. In Abschnitt zwei verlagerten die Rot-Weißen das Spiel ins Mittelfeld, um selbst ins Rollen zu kommen. Das klappte auch gut – mit dem 2:0 (54.) sorgte Zinar Yoldas früh für klare Verhältnisse. Wieder hatte Lundraxhiu sie starke Vorarbeit geliefert. Efeoglou: „Alles richtig gemacht, ich bin voll zufrieden.