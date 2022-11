FC Verden 04: Frank Neubarth warnt vor Lindwedel-Hope

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Einsatz bis zuletzt fraglich: Verdens Elias Deblitz ist noch vergrippt. © Westermann

Alles andere als ein Selbstläufer erwartet den FC Verden 04: Die Neubarth-Elf hat am Sonntag (14 Uhr, Hubertushain) im Landesliga-Duell den SV Lindwedel-Hope zu Gast.

Verden – „Das ist ein spielstarkes Team, das vor allem in der Offensive richtig Qualität hat. Für uns ist daher höchste Aufmerksamkeit erforderlich“, warnt Coach Frank Neubarth vor dem Neuling.

Der reist mit dem viertbesten Angriff der Liga an, hat mit 40 Treffern nur einen weniger auf dem Konto als die Allerstädter. Sedat Talu nimmt mit zwölf Buden den geteilten dritten Platz ein, Engin Kiy knipste bisher neunmal. „Gut zustellen und bearbeiten“, lautet Neubarths Motto, um die Abteilung Attacke des Tabellensechsten auszuschalten.

Hoins bereit - Bangen um Deblitz

In der eigenen Offensive läuft es prächtig, zuletzt schnürte der wieder genesene Jonas Austermann beim deutlichen 4:0 in Uphusen einen Doppelpack. Und Dennis Hoins, der krank fehlte, befindet sich wieder im Training und dürfte Sonntag bereit sein. Ob das auch für Elias Deblitz gilt, muss abgewartet werden. Der Innenverteidiger verpasste bisher die Einheiten in der Woche, soll aber am Freitag einsteigen. Geht es Sonntag nicht, rückt erneut Richard Sikut ins Abwehrzentrum, Jeremiah Winter würde außen verteidigen. Jonathan Schmude fehlt weiter, Jan-Ole Müller kehrt nach Gelbsperre zurück.