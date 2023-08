FC Verden 04: Thomas Celik eine Option für die Startelf

+ © Westermann Könnte in der Verdener Startelf stehen: Thomas Celik, zuletzt eingewechselter Offensivspieler, ist eine Alternative für den urlaubenden Kevin Brandes. © Westermann

Vom Namen her ist es der erste dickere Brocken für den FC Verden 04: Die Neubarth-Elf erwartet am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) den MTV Treubund Lüneburg zum Landesliga-Duell.

Verden – Zwar haben die Salzstädter erst einen Punkt auf dem Konto, aber Frank Neubarth rechnet mit einem gefährlichen Kontrahenten. Schon beim 4:1-Heimsieg aus der vergangenen Saison ließen die Allerstädter ungeheuer viele Chancen zu und gewannen letztlich zu hoch. „Da müssen wir diesmal wesentlich aufmerksamer sein“, fordert der FC-Coach. Wichtig außerdem: „Pausen wie in Bardowick können wir uns nicht erlauben. Da haben wir schon einen Vorgeschmack bekommen, was dann passieren kann.“

Die Lüneburger kommen ohne einige Routiniers der Vorsaison, dafür aber mit jüngern Kickern. „Ich erwarte eine fußballerisch und technisch gute Truppe, die uns alles abverlangen wird“, warnt der Ex-Profi vor einer Unterschätzung.

Kevin Brandes muss ersetzt werden

Sein Kader wird sich zu dem des vergangenen Sonntags unwesentlich ändern. Neben dem weiter grippekranken Jalte Röpe fehlt gegen Treubund auch Kevin Brandes, der sich im Urlaub befindet. Für den Mittelfeldposten bieten sich den Verdenern zwei Optionen an, so könnten Eddy Kelsch und Thomas Celik in der Startelf auflaufen.

Beide wurden beim letzten Heimspiel in der Schlussphase eingewechselt, Kelsch blieb dann in Bardowick auf der Bank. Könnte durchaus ein Indiz dafür sein, dass Celik ran darf – könnte.