FC Verden 04 erwartet den HSV zum Leckerbissen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zwei der HSV-Stars, die am 2. Juli beim FC Verden 04 zum Testspiel erwartet werden: Miro Muheim und Keeper Daniel Heuer Fernandes. © imago images / Oliver Runke

Der Hamburger SV erfreut seine vielen Fans und gibt seine Visitenkarte in Verden ab. Das Freundschaftsspiel war schon lange abgemacht worden – nun steigt es endlich am Hubertushain. Fußball-Landesligist FC Verden 04 empfängt am Sonntag, 2. Juli, um 15:30 Uhr den Zweitligisten.

Verden – „Wir freuen uns mächtig auf dieses Event und wollen natürlich ein guter Gastgeber sein“, erklärte Henning Breves am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung. Dabei werden bis auf die ausländischen Nationalspieler sicherlich die meisten Stars des Zweitligisten in der Reiterstadt aufschlagen. Denn für die Walter-Truppe startet zwei Tage zuvor die Saisonvorbereitung, der Test in Verden ist erste Gelegenheiten für die Profis, sich zu zeigen.

Breves: „Belohnung für unsere Mannschaft“

Breves, 2. Vorsitzender des FC, sieht das Match auch aus einem anderen Blickwinkel: „Für unsere Mannschaft stellte es auch eine Belohnung für die starke Landesliga-Runde dar.“

Zustande gekommen war die Vereinbarung durch das Engagement eines Teils der Matthäi-Unternehmensgruppe (Floating Homes) seit 2016 für den „Hamburger Weg.“ Durch Corona und die Tatsache, dass der HSV meist erst spät seine Liga-Zugehörigkeit kannte, war aus dem Freundschaftsspiel nie Realität geworden. „Nun sind die Hansestädter aber Anfang Juni auf uns zugekommen und wollten ihre Verpflichtung endlich erfüllen“, berichtet Breves.

Ticket-Verkauf ab Dienstag online beim FC

Schnell musste das Event geplant werden. Da das Stadion für den 9. Juli für das Match des SV Werder Bremen gegen die SV Drochtersen/Assel vorbereitet wird, haben sich die FC-Verantwortlichen jetzt den 2. Juli ausgesucht – der Fußball-Leckerbissen wird am Hubertushain angepfiffen. „Ist ja quasi auch unser Wohnzimmer“, meint Henning Breves. Tickets fürs HSV-Match sind ab Dienstag, 20. Juni, auf der Homepage des Landesligisten (www.fcverden04.de) zu erwerben. Dort ist dann ein Zugang zum Kauf der Eintrittskarten geschaltet. 150 Sitzplätze sind vorgesehen, der Rest wird Stehplätze sein. Die Verdener wollen 1200 Fans die Möglichkeit bieten, sich das Event mit den HSV-Profis anzuschauen.