Die Favoriten kommen vom TSV Lunestedt

7. „Magic-TT-Cup“ in Oyten / Hochkarätiges Feld

+ Der Oytener Martin Gluza im Trikot des Regionalligisten TSV Lunestedt zählt zu den großen Favoriten in der Herren A-Konkurrenz.

Oyten - Nur noch wenige Tage, dann startet beim TV Oyten von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, die siebte Auflage des „Magic-TT-Cup“. Auch wenn die Anmeldefrist noch nicht verstrichen ist, ist eine Entscheidung bereits vor den ersten Ballwechseln gefallen. In der Königsklasse, der Herren-A-Konkurrenz, gibt es definitiv einen neuen Sieger. Denn Ex-Nationalspieler Peter Franz, der das Turnier in den vergangenen drei Jahren gewonnen hat, ist dieses Mal nicht am Start.