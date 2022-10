Fatale fünf Minuten brechen TBU das Genick beim 0:3 gegen Elstorf

+ © häg Auch wenn sich Uphusens Stürmer Simar Alkas in dieser Szene den Ball gekonnt an seinem Elstorfer Gegenspieler vorbeigelegt hat, setzte es für ihn und den TBU ein 0:3. © häg

Nach dem Erfolg in der Vorwoche wollte sich der TB Uphusen mit einem Sieg gegen Elstorf eigentlich ins Mittelfeld der Fußball-Landesliga absetzen. Aber daraus wurde nichts. Stattdessen setzte es eine 0:3-Niederlage sowie eine Rote Karte für Justin Gericke.

Uphusen – Sichtlich bedient war Christian Ahlers-Ceglarek nach dem 0:3 (0:1) gegen den TuS Elstorf. Im Zentrum seiner Kritik stand dabei eine Person, die im günstigen Fall eigentlich eine unauffällige Rolle sollte – Schiedsrichterin Celina Sophie Böhm. „Es es mir ein Rätsel, was da zu Beginn der zweiten Hälfte in ihrem Kopf losgewesen ist. In nur fünf Minuten entscheidet sie auf einmal das ganze Spiel“, monierte der Trainer des Fußball-Landesligisten TB Uphusen.

Der Ärger – er war nur verständlich. Gegen tief stehende und schwer zu bespielende Gäste hatten die Uphuser in der ersten Hälfte ein optisches Übergewicht. Doch Torchancen blieben Mangelware, „da wir zu wenig Bewegung in unserem Spiel hatten und auch die Tiefeläufe gefehlt haben“, erklärte Ahlers-Ceglarek. Zu allem Überfluss kassierten die Gastgeber zum wiederholten Male nach einem Konter durch Timo von Reith das 0:1 (33.). Kurz vor der Pause (40.) hatte Hugo Magouhi dann den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch aus drei Metern am Elstorfer Keeper. „Der darf dann schon mal rein“, ärgerte sich Ahlers-Ceglarek.

Hugo Magouhi verpasst den Ausgleich

Dennoch war der TBU-Trainer guter Dinge, dass seine Elf die Partie noch drehen wird. „Wir haben uns für die zweite Hälfte viel vorgenommen. Was dann aber passiert ist – ich weiß es nicht“, schüttelte „Zecke“ nur noch mit dem Kopf. Los ging es in der 51. Minute. Nachdem ein Einwurf des TBU fälschlicherweise den Gästen zugesprochen wurde, traf erneut Reith per Konter zum 0:2. Der Treffer hätte jedoch nicht zählen dürfen, da noch ein zweiter Ball im Spiel war. Aber das hatten weder Böhm noch ihre Assistenten gesehen. Aber damit nicht genug. Nur zwei Minuten später wurde es erneut hektisch. Erneut war ein Einwurf der Uphuser der Auslöser. Justin Gericke wurde an der schnellen Ausführung von Elstorfs Björn Jarmer daran gehindert. „Er hat mich dabei sogar geschlagen. Daher habe ich mich losgerissen“, erklärte der Uphuser Innenverteidiger. Schiedsrichterin Böhm wertete das als Tätlichkeit und schickte Gericke mit Rot vom Platz. Darüber hinaus sprach sie den Einwurf ebenfalls noch den Gästen zu. „Dafür fehlen mir einfach die Worte. Denn damit hat sie in dieser kurzen Zeit das Spiel gegen uns entschieden“, konstatierte Ahlers-Ceglarek. „In der Folge haben wir dann leider völlig den Faden verloren. An ein klares Spiel war danach ohnehin nicht mehr zu denken“, war das 0:3 (63.) durch den dritten Treffer von Reiths nur noch eine Nebensache für den TBU-Trainer.