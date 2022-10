Faruk Senci fehlt RW Achim gegen FC Verden 04 II

Von: Frank von Staden

Dürfte zu 99 Prozent den Achimern im Derby gegen Verden II fehlen: Kapitän und Goalgetter Faruk Senci. © vst

Das wird ein knisterndes Kreisderby, wenn am Sonntag der 1. FC RW Achim und der Aufsteiger FC Verden 04 II aufeinandertreffen. Denn beide Teams wollen unbedingt in sichere Tabellengefilde.

Achim/Verden – Die Namen stehen eigentlich für Torgarantie in der Fußball-Bezirksliga: Achims Faruk Senci und Verdens Kato Tavan. Doch beide Stürmer signalisierten vor dem anstehenden Derby am Sonntag in Bierden, dass es für einen Einsatz nicht reichen dürfte. Senci plagen nach dem vorzeitigen Ausscheiden am Vorsonntag gehörige Schulterprobleme, Tavan könnte eine Zerrung außer Gefecht setzen. „Doch viel wichtiger ist, dass wir es endlich einmal schaffen, über 90 Minuten eine konstante Leistung zu bringen. Denn das ist unser großes Manko in den vergangenen Wochen“, hat Achims Coach Kostas Efeoglou längst erkannt, woran es in seinem Team krankt. „Ich erwarte einfach, dass wir endlich von Beginn an hellwach sind!“

Das erwartet auch Jan Twietmeyer von seiner Elf – und vor allem auch Robustheit. „Denn gegen Achim war es immer sehr unangenehm zu spielen. Stets ging es richtig zur Sache. Das wird dieses Mal sicher nicht anders sein. Ich hoffe natürlich, dass alles im Rahmen bleibt und sich nichts hochschaukelt. Denn beide Teams sind ja extrem bestrebt, das gesicherte Tabellenmittelfeld zu besetzen“, hofft Verdens Coach auf ein gutklassiges und vor allem faires Match in Achim-Bierden.

Neben Senci wird den Achimern auch Gezim Bullari (Rotsperre und verletzt) fehlen, die Verdener müssen weiter auf Hauke Kruse (Urlaub) als auch Levin Felsch (Rot) verzichten.