Faris Ahmad Sarmini – beim Debüt holt der Achimer Ringer gleich Silber

Teilen

Zufrieden nach dem Pfingstcup in Berlin: Trainer Miles Henschel, Faris Ahmad Sarmini, Eklevisa Duraj und Isabelle Gape (von links) vertraten den TSV Achim stark. © Verein

Gold für Eklevisa Duraj, Silber für Faris Ahmad Sarmini: Die Ringertalente des TSV Achim zeigten beim 37. internationalen Pfingstcup in Berlin erneut starke Leistungen. Mit 180 Teilnehmern war das Turnier gut besucht.

Achim – In der Gewichtsklasse bis 28 kg mit acht Teilnehmerinnen sicherte sich Eklevisa Duraj die Goldmedaille. In den ersten drei Kämpfen ließ sie nichts anbrennen und konnte Ihre Gegnerinnen souverän schultern. Im Finale ging es heiß her. Am Ende blieb Eklevisa cool und legte ihre Kontrahentin auch auf die Schultern im Bodenkampf.

In der Gewichtsklasse bis 48 kg ging Faris Ahmad Sarmini auf die Matte – sein erstes Turnier überhaupt und dann gleich ein hochkarätiges in der Hauptstadt. Im ersten Kampf führte er zwar mit 16:8 Punkten, hatte dann aber im letzten Moment nicht mehr die Kraft und ließ sich auf den Rücken legen. Im zweiten Duell legte er seinen Gegner nach einem gezielten Angriff auf den Körper auf die Matte. Knapp an Gold vorbeigeschrammt, dennoch eine starke Silbermedaille. Trainer Miles Henschel ist mit der Leistung seines Schützlings zufrieden.

Isabelle Gape auf gutem Weg

Ebenfalls bis 28 kg startete Isabelle Gape. Sie verlor zwei Kämpfe und schied aus. Coach Miles Henschel: „Isabelle ist auf einem sehr guten Weg, starke Performance im Training, in die Turnier-Atmosphäre wächst man langsam hinein.“