„Fahr-Wohl“ holt einen Pokal und drei Medaillen beim Unterweserpokal-Finale

+ © Verein Klasse Ergebnisse für den RV „Fahr-Wohl“ Achim: Svea Ahrens, Nele Ahrens, Nico Grashoff Amelie Koch, Hanna Bachmann, Lina Zech und Mia Zech (von oben im Uhrzeigersinn) überzeugten beim Finale um den Unterweserpokal. © Verein

Pokal an Nico Grashoff und drei weitere Medaillen: Die Kunstrad-Aktiven des RV „Fahr-Wohl“ Achim überzeugten beim Finale um den Unterweserpokal.

Achim – Sechs Schülerinnen und ein Schüler des RV „Fahr-Wohl“ Achim starteten beim Finale um den Unterweserpokal im Kunstradfahren in Nordholz. Es hatten sich etwas 60 Aktive aus den weiteren Vereinen Sport Arbergen, Adelheide Delmenhorst, RS Niedersachsen Schwanewede, Vorwärts Neuenkirchen, Fortuna Walle und Ausrichter TuS Dorum qualifiziert.

Nico Grashoff unangefochten vorne

Nico Grashoff betrat als erster „Fahr-Wohler“ die Fläche. Auf seinem eingereichten Wertungsbogen standen 25 Übungen mit 45,30 Punkten. Am Ende seiner Fünf-Minuten-Kür zeigte der Bildschirm 43,48 ausgefahrene Zähler an. Damit hatte er nicht nur eine nahezu fehlerfreie Kür geboten, sondern auch seine persönliche Bestleistung erneut um 2,09 Punkte verbessert. Nico sicherte sich in der Gesamtwertung den Siegerpokal uneinholbar vor Tom Schubert (TuS Dorum).

Als zweite Achimerin ging Amelie Koch in der U9 auf die Fläche, für sie war es die erste Finalteilnahme und der zweite Start überhaupt bei einem Kunstradsport-Wettbewerb. Sie war schon sehr aufgeregt, das wirkte sich auch auf die einzelnen Übungen aus. So entstanden doch einige Fehler in der Ausführung, dabei vergaß sie auch noch zwei Übungen. Am Schluss blieben von den eingereichten 23,90 Punkten noch 16,41. Damit belegte sie im Finale Platz vier. Da aber in der Gesamtwertung auch das Ergebnis vom Vorwettbewerb hinzugezählt wurde, holte die als Dritte die Bronzemedaille.

Bronze an Amelie Koch und Nele Ahrens

Bei den Schülerinnen der U13 betraten alle „Fahr-Wohler“ in folgender Reihenfolge nacheinander die Fahrfläche: Lina Zech, Mia Zech, Hanna Bachmann und Nele Ahrens. Diese Startfolge ergab sich aus den eingereichten Punktzahlen. Die geringste Abwertung hatte Hanna, von ihren 39,80 blieben 37,52 übrig, mit diesem Ergebnis hatte sie ihre persönliche Bestleistung um 5,10 Punkte verbessert. In der Gesamtwertung belegte sie damit den vierten Platz.

Auch Mia fuhr eine neue persönliche Bestleistung, sie verbesserte sie von 33,40 auf 35,10 Zähler. Mit dieser ausgefahrenen Punktzahl erreichte sie Platz fünf der Gesamtwertung. Lina hatte 36,30 Punkte eingereicht, nach ihrer Kür blieben 33,25 übrig – Platz acht in der Gesamtwertung. Glück im Unglück hatte Nele: Sie fuhr ihre Kür bis zur Übung Kehrreitsitz nahezu fehlerfrei. Ausgerechnet bei dieser Übung stürzte sie zweimal, es wurden sofort vier Punkte zusätzlich abgezogen. Von ihren eingereichten 40,30 Punkten blieben ihr 34,75. Dieses Ergebnis reichte für den dritten Platz in der Gesamtwertung – Bronze.

Svea Ahrens nur hauchdünn an Gold vorbei

Als letzte Starterin aus Achimer Sicht betrat Svea Ahrens in der U15 die Fläche. Aus den Vorwettbewerben lag sie auf Platz zwei. Eingereicht hatte sie 48,70 Punkte, in ihrem guten Vortrag blieben am Ende 45,70 übrig. Damit hatte sie auch eine neue Bestleistung eingefahren, sodass das „Rennen“ um Platz eins noch mal spannend war. Bei der Siegerehrung wurden dann die Ergebnisse präsentiert. Den ersten Rang der Gesamtwertung belegte Miriam Kraus aus Hamburg. Mit nur 0,92 Punkten Rückstand hatte Svea das Nachsehen. Dennoch freute sie sich über den Gewinn der Silbermedaille.

Die Saison ist beendet, mit den Sommerferien beginnt die verdiente Trainings- und Wettkampfpause.