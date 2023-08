Fußball-Kreisliga: Fabian Schmidt Achims Dosenöffner

Von: Björn Drinkmann

Fabian Schmidt, hier beim Torschuss, ebnete dem TSV Achim früh den Weg zum späteren 3:1-Sieg über Langwedel. © häg

Der SV Hönisch bleibt derzeit das Maß der Dinge in der Fußball-Kreisliga, war erneut nicht zu bezwingen. In Unterzahl drehte der TSV Lohberg ein 0:1 zur Pause gegen den TSV Brunsbrock.

TSV Lohberg - TSV Brunsbrock 3:1 (0:1). Vor einer derbywürdigen Kulisse von knapp 300 Zuschauern agierten die Gastgeber über 50 Minuten mit zehn Mann und schafften es dennoch, den 0:1-Rückstand zu drehen. Tom Voßhardt hatte die Roten Teufel verdient in Front gebracht (24.). Die Mannschaft von Nils Vierkant war in Halbzeit eins das bessere Team. Erst recht, als sich Lohberg selbst dezimierte und Niclas Tiedemann wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah (39.).

Doch in der zweiten Halbzeit war plötzlich nichts mehr von den Gästen zu sehen und Lohberg dominierte das Geschehen. Zunächst bediente Lennart Grose Max Brummer, der den Ausgleich herstellen konnte (47.). Dann fand er mit seiner Flanke Moritz Ackermann – 2:1 (67.). Als dann der gerade erst eingewechselte Youngster Tom Kaiser vor Brunsbrocks Keeper Ole Brüns cool blieb und das 3:1 markieren konnte (83.), war die Messe endgültig gelesen. „Ich bin stolz auf die Jungs. Das war eine sensationelle Leistung in der zweiten Halbzeit“, jubelte Co-Trainer Mark Köhnemann.

TSV Achim - FSV Langwedel-V. 3:1 (2:0). Ein Duell, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielte, konnten die Gastgeber für sich entscheiden. Mehr oder weniger aus dem Nichts erzielte Fabian Schmidt das 1:0 (16.). In typischer Erdal Yüksel-Manier erhöhte Achims Mittelstürmer auf 2:0. Er wurde in die Gasse geschickt, umkurvte Keeper Milan Örenc und schob cool ein (40.). Die Langwedeler waren durch zahlreiche Verletzungen während des Spiels arg gebeutelt, verkürzten durch Milan Heitmann aus Drehung trotzdem auf 2:1 (80.). Doch die Langwedeler spielten zu früh alles oder nichts. Durch die zu hoch stehende Abwehr war Schmidt der Nutznießer und erzielte freistehend das 3:1 (82.).

SV Hönisch - TB Uphusen II 8:1 (5:0). Der SV Hönisch ist der aktuell spielerisch stärkste Verein der Kreisliga. Dies bekam auch der TB Uphusen II zu spüren, der die Treffer größtenteils aus kurzer Distanz oder Konter kassierten. Immer wieder kombinierte sich der SVH durchs Mittelfeld, es trafen Joan Bro (17./26./60.), Tugay Dogru (22./34.), Hamdin Özer (37.), Salam Daqqo Ali (75.) und der eingewechselte Jacob von Klinggräff (83.). Der TBU II kam durch Kamil Robak lediglich zum Ehrentreffer (62.).

SV Wahnebergen - TSV Bierden 1:3 (1:1). Das Remis zur Pause war schon sehr schmeichelhaft für die Gastgeber. „Bereits hier hätte Bierden mit zwei bis drei Toren führen müssen“ gab Co-Trainer Matthias Müller zu. So war es nach den Treffern von Bierdens Jannik Sobczak (6.) nach Ballverlust im Mittelfeld und dem Ausgleich durch Christoph Stötzel, der den Schussversuch von Christian Dahnelt über die Linie drücken konnte (45.), auf dem Papier noch ausgeglichen. Doch in der zweiten Halbzeit machten die feldüberlegenen Bierdener nach zwei Standardsituationen den Sieg klar. Beide Male war es Sönke Peno, der zunächst nach einem Freistoß und einem Kopfball an die Latte am schnellsten reagierte (53.). In der Nachspielzeit lauerte Peno am langen Pfosten und überwand per Kopf Bierdens Keeper Andreas Volkmann (90.+7).

Fuhr mit dem TSV Uesen gleich seinen ersten Sieg ein: Neu-Coach Waldemar Kammer. © Hägermann

TSV Uesen - TV Oyten II 5:3 (3:3). Trotz dreimaligem Rückstand drehte der TSV Uesen die Partie und feierte einen Erfolg. Die in der ersten Halbzeit mindestens ebenbürtigen Oytener erzielten ihre Treffer durch einen Kopfball von Felix Polacek nach Flanke von Murat Avanas (5.), einem Distanzschuss von Claas Jetschke, der ans Lattenkreuz knallte und von den Hacken von Keeper Kai Sedlasek ins Tor ging (20.), sowie einer schicken Direktabnahme von Avanas (35.). Die jeweiligen Ausgleichstreffer gelangen dem starken Max Dobberstein im Eins-gegen-Eins mit Oytens Keeper Philipp Tüns (9.), Lasse Steinberg per Strafstoß nach Foul an Dobberstein (34.) und Fabio Dörre (42.). „Nach der Pause hatten wir dann gute spielerische Lösungen“, freute sich der neue Uesener Trainer Waldemar Kammer über die beiden weiteren Treffer von Dobberstein nach Pass von Dörre (51.) und von Steinberg (57.).

MTV Riede - TSV Dörverden 4:1 (1:0). Die Chancenverwertung stimmte dieses Mal beim MTV. Mit einem sauber herausgespielten Treffer ging die Rozehnal-Elf mit 1:0 in Führung. Torben Maass bediente Marvin Just, der die Hereingabe nur noch ins Tor schieben musste (16.). Als Riedes Maik Stöver dann einen Freistoß in die Mitte zirkelte, stiegen Freund und Feind nach oben. Den Ball berührte lediglich Dörverdens Leon Delleske und von seinem Kopf ging der Ball ins eigene Tor (60.). Nach Foul an dem eingewechselten Jannis Johanningmeier wurde auf Foulelfmeter entschieden, der von Marc Lindenberg souverän verwandelt wurde (73.). Zwar konnte Delleske seinen vorherigen Fauxpas mit einem Kopfballtreffer aufs richtige Tor nach einer Ecke wieder gutmachen (80.), doch nach dem 4:1 Janek Wohlers (88.) war die Partie endgültig entschieden. bdr