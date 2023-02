Fabian Meyer kehrt zum TV Oyten zurück

Von: Frank von Staden

Teilen

Freuen sich auf eine gemeinsame Saison 2023/'24: Oytens Co-Trainer Marius Winkelmann, Rückkehrer Fabian Meyer sowie Coach Jan Fitschen. © Verein

Fußball-Bezirksligist TV Oyten kann in der kommenden Saison wieder auf einen Ur-Oytener zurückgreifen. So bricht Keeper Fabian Meyer seine Zelte nach drei Jahren beim Nachbarn TSV Fischerhude-Quelkhorn wieder ab,

Oyten – Drei Jahre spielte er beim TSV Fischerhude-Quelkhorn im Tor des Fußball-Bezirksligisten und sammelte dort reichlich Erfahrung. Nun hat sich Fabian Meyer entschlossen, zu seinen Wurzeln zurückzukehren und wird ab der kommenden Saison wieder das Trikot seines Stammvereins TV Oyten überstreifen.

Nicht erst seit dieser Spielserie gehört der 21-jährige Schlussmann zum Stammpersonal des stark abstiegsbedrohten Wümme-Clubs, „mit dem er natürlich bis zum letzten Spiel alles daran setzen wird, diesen Abstieg zu verhindern. Der Kontakt ist in den Jahren nie abgerissen. Und da sich Christian Rathjen in der kommenden Saison weitestgehend zurückziehen will, auch, weil er im Mai Vater wird, war Fabian die erste Option für uns, da er eben ein Ur-Oytener ist“, erklärte TVO-Coach Jan Fitschen, der übrigens schon jetzt bestätigen kann, „dass unser Kader zu 100 Prozent zusammenbleiben wird!“