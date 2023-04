Bahneröffnung: Etelser Larissa Oetting und Valetin Mezker feiern Premieren-Siege

Überraschungs-Sieger: Larissa Oetting und Valentin Mezker aus Etelsen gewannen bei der Bahneröffnung in Verden ihre Premieren. © privat

Eine australische Jugendmeisterin hat die Verdener Bahneröffnung in ihrer 60-jährigen Geschichte noch nicht gesehen. Marie Warneke ist zu Hause in Australien, hat deutsche Großeltern, die deutsche und australische Staatsbürgerschaft und ist zur Zeit in Fahrenhorst bei Brinkum für sechs Wochen zu Besuch.

Verden – In Deutschland startet sie für FTSV Jahn Brinkum. Im zweiten von vier gemischten 800 m Läufen der Männer, Frauen, U20- und U18-Jugend zeigte die 18-Jährige mit 2:09,06 Minuten eine der stärksten Leistungen der bei besten Leichtathletikbedingungen, nur der Gegenwind bei den Sprints störte, gut besuchten Bahneröffnung. Von 305 gemeldeten Teilnehmern traten schließlich 278 an, darunter 47 aus den LGKV-Vereinen.

Das überraschendste Ergebnis gelang einer LGKV-Athletin. Larissa Oetting vom TSV Etelsen gewann in ihrem ersten Hochsprungwettkampf mit der ausgezeichneten Höhe von 1,61 m bei verbesserungswürdiger Sprungtechnik den Wettbewerb der U18-Jugend. Sie war erstmals im März bei der Hallen-Kreismeisterschaft aufgefallen und bestritt nun ihren ersten Wettkampf in einem Stadion. Als Ersttäter war auch der Etelser Valentin Mezker aktiv. Er sprintete erstmals 100 m und kam bei heftigem Gegenwind mit 13,67 Sekunden auf Rang 13 der U18-Jugend.

Klarer Kugel-Triumph für Inga Wedig

Einen Zentimeter höher als Larissa kam M15-Sieger Tibo Marquardt (Verden), der seine beste Höhe aus 2022 um sechs Zentimeter verbesserte. Ihm gelang als Zweitem über 100 m mit 12,55 Sekunden eine weitere starke Verbesserung und eine Altersklasse höher über 200 m startend wurde er mit 25,33 Sekunden Dritter der U18-Jugend.

Einen deutlichen Sieg mit zwei Metern Vorsprung feierte auf der heimischen Kugelstoßanlage Frauensiegerin Inga Wedig, die mit dem 4 kg- Gerät mit 13,21 m nur knapp hinter ihrer Jahresbestweite zurückblieb. Die übertraf sie aber als Diskuszweite mit 36,05 m. Mit der 3 kg-Kugel der W50-Seniorinnen gelang auch Claudia Weyde (beide Verden) mit 10,54 m eine starke Weite.

Felix Schubert läuft souverän

Der vierte Sieg für einen LGKV-Athleten ging an den Achimer Felix Schubert. Im ersten von zwei gemischten 3000 m Läufen ließ der U20-Läufer nach 9:30,98 Minuten dem mit 9:20 gemeldeten Braunschweiger Vincent Laue am Ende des Rennens mit fünf Sekunden Vorsprung keine Siegeschance. Und Felix’ jüngerer Bruder Henry, er gehört noch der M15-Altersklasse an, wurde als Fünfter im zweiten 3000 m Lauf mit 11:09,45 Minuten Zweiter der U18 Jugend.

Im ersten Rennen führte Trainer Uwe Cordes (Bendingbostel) seinen Schützling Gesa Schumacher (Emtinghausen), die U20-Läuferin bestritt ihr erstes 3000 m Rennen ihrer noch jungen Karriere, zu flotten 10:59,49 Minuten. Das war für Gesa Platz zwei der Frauenwertung, in Niedersachsen waren in 2022 nur zwei Jugendliche schneller. Ihr erstes 2000 m Rennen bestritt die Verdener W14- Läuferin Maite Winkelmann, die als W14-Siegerin nach 7:26,37 Minuten noch gute Steigerungsmöglichkeiten erkennen ließ und sich damit für die am 10. und 11. Juni in Verden stattfindende Landesmeisterschaft qualifizierte, wie Trainer Jonas Pannevis zufrieden feststellte.

Wettkampffreudig wie schon oft zeigte sich die Verdener U18-Athletin Diana Olbricht. Mit ihr als Startläuferin kam die 4 x 100 m Staffel der LGKV mit Marit Domnik, Jessica Quint und Hannah Wittboldt-Müller (alle Verden) auf 52,89 Sekunden. Als zweite LKGV-Frauenstaffel kamen die Achimerinnen Karin und Cessrin Schmidt (Mutter und Tochter!), Ute Jordan (Verden) und Lena Rüter (Oyten) auf 60,32 Sekunden.

Diana Olbricht wurde über 100 m der U18-Jugend mit 13,75 Sekunden Fünfte, im Hochsprung mit persönlicher Besthöhe von 1,45 m Siebte, war mit 7,30 m 14. Kugelstoßerin und mit 20,08 m siebte Diskuswerferin. Jeweils Zweite war Dianas Schwester Doreen im 75 m Sprint der W13- Jugend mit 11,38 Sekunden und über 800 m mit 2:55,94 Minuten. Dazu wurde sie noch mit 3,89 m Weitsprungdritte.

Die Ergebnisliste ist bei lgkv.de zu finden. hbm