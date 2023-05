Etelser Statement vor dem Pokal-Hit

Von: Frank von Staden

Legte früh das 1:0 vor, musste dann aber kurz darauf verletzungsbedingt passen: Etelsens Pascal Döpke. © von Staden

Nicht alle Karten gegen den kommenden Gegner im Bezirkspokalfinale aufgedeckt, dennoch feierte der TSV Etelsen am Sonntag einen verdienten 3:1 (1:1)-Heimerfolg über den VfL Westercelle.

Etelsen – Dass sein Team damit im Endspiel einen Tag vor Himmelfahrt im heimischen Schlosspark auch die klare Favoritenrolle innehat, wollte Etelsens Coach Nils Goerdel aber so nicht stehen lassen: „Das wird ein ganz anderes Match werden, in dem es keinen Favoriten geben wird – auf keinen Fall!“

Vom Spiel seiner Jungs am Sonntag aber war der Übungsleiter durchaus angetan. Und so musste er dann doch zugeben, „dass wir sicherlich Eindruck bei Westercelle hinterlassen haben dürften.“ Bereits nach fünf Minuten legte Pascal Döpke mit einer Kopfballbogenlampe nach einer Blicker-Flanke das 1:0 vor, musste dann aber verletzungsbedingt kurz darauf (Verdacht auf Oberschenkelzerrung) ausscheiden. „In den ersten 20 Minuten waren wir schon sehr griffig, haben uns dann aber in ein echtes Tief gespielt und nicht unverdient den Ausgleich kassiert“, so Goerdel, der das 1:1 (40.) nach Niemann-Foulspiel im eigenen 16er und dem verwandelten Strafstoß durch Runge notieren musste.

Nach der Pause machten die Hausherren es dann viel besser. So gelang Luca Bischoff in der 69. Minute nach Steilpass von Jarno Blicker das 2:1, Bastian Reiners legte per Abstauber zum 3:1 (82.) nach, nachdem Bischoff zuvor am Westerceller Keeper noch gescheitert war. Weitere Chancen ließen die Platzherren letztlich ungenutzt.