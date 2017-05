Etelser Sehnsucht im Saison-Highlight

Etelsen - Sie standen fünfmal in den vergangenen sechs Jahren im Halbfinale, davon dreimal in Folge – und sind bisher immer gescheitert. Doch Jetzt haben sie endlich eine Hand am Pott: Für die Landesliga-Fußballer des TSV Etelsen steigt am Mittwoch (19.30 Uhr) das Bezirkspokal-Endspiel beim TSV Gellersen. „Das absolute Saison-Highlight. Wir sind alle heiß, uns für die ganze Arbeit zu belohnen“, ist Dennis Offermann die Vorfreude förmlich anzumerken.

Und natürlich auch die Sehnsucht, diese Trophäe nach so vielen Versuchen endlich in die Vereinsvitrine zu stellen. „In der Liga ist für uns ja schon alles durch, da werden wir uns komplett auf dieses Match fokussieren“, so der Trainer der Schlossparkkicker. Nach der Achterbahnfahrt durch die Landesliga entscheide das Ergebnis jedoch nicht darüber, ob es eine gute oder schlechte Serie gewesen ist.

Den Blau-Weißen steht ein Spiel auf Augenhöhe bevor, „in dem es keinen Favoriten gibt. Schließlich hat Gellersen nicht umsonst schon drei Landesligisten ausgeschaltet, darunter den Spitzenreiter“, wie Offermann erwähnt. Den Zweiten der Bezirksliga 1 werden die Etelser also keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Nochmal ihr Coach: „Gellersen hat über 100 Tore geschossen, das sagt schon einiges über die Stärken aus. Und es ist ein Spiel. Aber sie werden sicherlich auch Schwächen haben, die ich meinen Jungs noch näherbringen werde.“

Nach zuletzt drei Siegen in Folge reisen die Schlossparkkicker naturgemäß mit breiter Brust an. Dass sie mit ihrer Personalnot das komplizierte Spiel in Cuxhaven gewonnen haben, flößt weiteres Selbstbewusstsein ein. „Da haben wir Charakter gezeigt, das wird auch in Gellersen so sein“, so Offermann. Der Trainer hat wieder einen vollen Kader: Oliver Warnke ist aus dem Urlaub zurück, Nico Meyer hat seine Adduktoren-Blessur auskuriert. Zwar sorgt sich Pascal Kubiak noch um seinen Oberschenkel, aber der Offensive wird sich ebenso durchbeißen müssen („er wird sich zumindest erstmal warm machen“) wie Bastian Reiners, der nach Bänderdehnung auf einen Einsatz brennt. Schließlich dürfte auch bei Thomas Schuldeis, der sich bei einem Tackling das Knie verdrehte, grünes Licht erwartet. Schlusssatz Offermann: „Wir wollen das große Spiel genießen und mit unseren zwei Bussen den kleinen Ort aufmischen.“ Abfahrt: 16.30 Uhr am Sportplatz.

