Etelser Reserve will eine feste Größe in der Liga werden

Etelsen - Von Björn Drinkmann. Dank einer bärenstarken Rückrunde war Aufsteiger TSV Etelsen II in der vergangenen Serie die Überraschungsmannschaft in der Fußball-Kreisliga. Zu Beginn noch als Abstiegskandidat gehandelt, reichte es am Ende für die Bezirksliga-Reserve zu Platz fünf.

Durch diese starken Leistungen hat man Blut geleckt am Schlosspark. Auch Trainerfuchs Cord Clausen will noch mehr. Der stimmgewaltige Übungsleiter hebt dennoch warnend den Zeigefinger. „Wir werden uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen. Und das wird schwerer als in der vergangenen Saison, da uns die anderen Teams nun auf dem Zettel haben werden. Außerdem sollten wir uns immer vor Augen führen, wo wir herkommen. Aber mit der entsprechenden Einstellung werden wir alles daran setzen, dass wir zu einer festen Größe in der Liga werden“, erklärt Clausen, der nach wie vor von Vereinsurgestein Nevzat Toprak unterstützt wird.

Innerhalb des Vereins wurde die Notwendigkeit ausgesprochen, dass die zweite Mannschaft langfristig mindestens in der Kreisliga spielt. Und dafür wurde auch personell noch einmal aufgerüstet. Mit Melwyn Wöltjen (22) und Lars Cordes (29) stoßen zwei Spieler dazu, die in der Vergangenheit auch schon für die ersten Herren aufgelaufen sind. Ebenfalls sehr erfahren ist Dennis Witt vom TuS Emstekerfeld. Der variable 31-jährige Mittelfeldspieler hat für seinen alten Verein in Cloppenburg in der Bezirks- und Landesliga gespielt und gilt als sehr zweikampfstark. Bei Pascal Pongers (28), der nach zwei Jahren beim TSV Fischerhude-Quelkhorn zurückgekehrt ist, gilt es abzuwarten, ob er gleich eine Soforthilfe sein kann. Denn im Gegensatz zu Witt hat er zuletzt kaum gespielt. Dazu kommt ein Quartett aus den eigenen A-Junioren. Rasmus Bischoff (18), Jonas Donatius (18), Roman Mühlmeister (18) und Rasmus Kohlscheen (19) sollen behutsam ans Team herangeführt werden. Kohlscheen ist nun allerdings zunächst bei der Bundeswehr und steht erst einmal nicht zur Verfügung. Dafür ist Donatius, der laut Clausen für die beiden Außenpositionen im Mittelfeld vorgesehen ist, schon sehr nah dran an der ersten Elf. Das Team verlassen haben indes die beiden Innenverteidiger Niclas Preiß und André Wegert. Während Preiß künftig für den TSV Weyhe Lahausen aufläuft, beendet Wegert verletzungsbedingt seine Laufbahn.

Der Kader ist in der Breite stärker aufgestellt als noch in der Vorsaison. Zudem ist immer davon auszugehen, dass aus dem großen Kader der ersten Herren immer mal wieder Akteure ins Aufgebot rücken könnten, um Spielpraxis zu sammeln. Auch die Mischung des Clausen-Teams stimmt. Denn neben erfahrenen Spielern, die auch schon höherklassig gespielt haben, gibt es zahlreiche ambitionierte Youngster. Daher sollten die Etelser ohne Sorgen in die Saison gehen können und erneut einen Platz im oberen Tabellendrittel anpeilen. Das haben auch die vergangenen Testspiele gezeigt, in denen die Schlossparkkicker zuletzt siebenmal gewonnen hatten. Doch ausgerechnet die Generalprobe für die Liga ging in die Hose. Denn im Kreispokal setzte es beim Aufsteiger TSV Otterstedt ein 1:3. Doch auch dadurch lässt sich Clausen nicht aus der Ruhe bringen: „Idealerweise können wir uns im Vergleich zur vergangenen Saison ja sogar noch verbessern.“