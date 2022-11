2:0 – Etelser Reserve eilt von Sieg zu Sieg

Von: Björn Drinkmann

In dieser Szene kann Thedinghausen Artur Kämena Bassens Daniel Wiechert noch stoppen. Doch am Ende setzte es eine 1:3-Niederlage. © vst

Während sich Tabellenführer TSV Etelsen II in der Fußball-Kreisliga weiterhin keine Blöße gibt, mussten die Verfolger TSV Thedinghausen (1:3) und FSV Langwedel-Völkersen (0:1) Federn lassen. Neuer Tabellenzweiter ist nun der TSV Brunsbrock nach einem 4:1-Erfolg über Schlusslicht SVV Hülsen II.

TV Oyten II - TSV Lohberg 1:2 (0:0). Erst in der Schlussminute gelang Lohbergs Hannes Hammer per Direktabnahme nach einer Ecke der erlösende Siegtreffer. Dabei spielte den Gästen natürlich die Rote Karte für Oytens Florian Winkelmann (60.) in die Karten. Der Oytener hatte seinem Gegenspieler nach einem Foul den Ball ins Gesicht geworfen und wurde dafür folgerichtig vom Platz gestellt. Dabei hatte Felix Polacek die Lohberger Führung durch einen Kopfball von Steffen Lühning (52.) erst zwei Minuten vor dem Platzverweis nach einem Freistoß von TVO-Spielertrainer Steffen Rathjen egalisiert. In Überzahl spielten nur noch die Gäste und sie belohnten sich kurz vor dem Ende.

Lohbergs Hannes Hammer erzielt den späten Siegtreffer gegen den TV Oyten II

TB Uphusen II - FSV Langwedel-Völkersen 1:0 (1:0). In einem fairen Spiel feierte der TBU einen verdienten Sieg. Der entscheidende Treffer resultierte aus der 25. Minute. Nach einem Doppelpass mit Hüseyin Günes steckte Uphusens Mittelfeldmotor David van der Leij den Ball auf Baschar Djendu durch und der traf aus knapp 20 Metern zum 1:0. Von den Gästen, die personell arg gebeutelt ins Spiel gegangen waren, war offensiv nur sehr wenig zu sehen. Dafür hätten die Gastgeber durch Aykut Kaldirici, Kerim Kocabas und Michael Maul erhöhen können. Doch das Trio vermochte die sich bietenden Chancen nicht zu nutzen, sodass es beim knappen Erfolg blieb.

TSV Bassen II - TSV Thedinghausen 3:1 (1:1). Bei Thedinghausen läuft es momentan nicht rund. Denn nach der verdienten Pleite in Bassen weist das Team von Lutz Schröder nun schon sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Etelsen auf und hat zudem bereits zwei Spiele mehr absolviert. Mario Sonntag brachte die Gastgeber nach Vorarbeit von Kevin Segelken früh in Führung – 1:0 (4.). Hendrik Lange gelang für Thedinghausen zwar der Ausgleich (32.), doch viel mehr war von den Gästen in der Offensive nicht zu sehen. Stattdessen scheiterte Sonntag noch vor der Pause mit einem Lattenkracher. In der zweiten Hälfte war Daniel Wiechert nach einer Segelken-Ecke per Kopfball zur Stelle – 2:1 (52.). Auch am nächsten Treffer war Wiechert beteiligt. Denn nach einem Foul am Bassener Stürmer verwandelte Kevin Brüns den fälligen Strafstoß (56.) zum 3:1. Weitere Bassener Chancen vergaben Segelken und Sonntag, die jeweils ihren Meister in Thedinghausens Keeper Pascal Schreiber fanden.

Beim TSV Thedinghausen läuft es derzeit nicht rund - 1:3 in Bassen

TSV Etelsen II - TSV Uesen 2:0 (1:0). Durch den Sieg über Uesen bauten die Etelser ihre Tabellenführung aus. Dabei hatten die Gastgeber gegen sehr defensive Ueser schwer ins Spiel gefunden. Das erste Lebenszeichen gab Ron Meyer ab. Aber sein Schuss aus knapp 25 Metern strich knapp über das Gehäuse. In der 30. Minute dann aber die Führung. Nach einer Ecke von Luca Homann war Malte Wiechers zur Stelle – 1:0. Im zweiten Abschnitt verpasste Leon Neumann gleich dreimal per Kopf den nächsten Treffer. Für Erleichterung auf Seiten der Gastgeber sorgte Nino Nippoldt. Nach Querpass von Ron Meyer war er mit dem erlösenden 2:0 (65.) zur Stelle. Zum Spieler der Partie machte Etelsens Trainer Andy Wilkens dann Leon Neumann. „Leon hatte mit und ohne Ball viele starke Aktionen. Schade, dass er sich für seine gute Leistung nicht mit einem Treffer belohnen konnte.“

TSV Brunsbrock - SVV Hülsen II 4:1 (2:1). „Die Hülsener haben gut gekämpft. Daher war es lange Zeit auch ein offenes Spiel“, lobte Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant das Schlusslicht. Juri Hestermann, dessen Abschluss von Hülsens Dominik Sielemann noch abgefälscht wurde, hatte die Gastgeber nach Flanke von Noah Kruse in Führung gebracht (9.). In der 16. Minute jedoch der Ausgleich, als sich Brunsbrocker Hintermannschaft im Tiefschlaf befand. Das bestrafte Jesse Bahrs mit dem 1:1. Doch nach Vorarbeit von Hestermann war Noah Kruse per Direktabnahme ins lange Eck noch vor der Pause zum 2:1 (30.) erfolgreich. Mit zunehmender Spieldauer schwanden dann die Kräfte bei den Gästen. In der 77. Minute sorgte Hestermann nach Vorarbeit von Paul Moje mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit (90.+3) war Hestermann nach Zuspiel von Tom Voßhardt erneut zum 4:1-Endstand zur Stelle.

TSV Brunsbrock rückt auf den zweiten Tabellenplatz vor

SV Hönisch - TSV Dörverden 3:0 (0:0). Schon im ersten Durchgang hatten die Gastgeber gute Möglichkeiten zum Führungstreffer. Doch die Hönischer vermochten diese nicht zu nutzen. Auch nach dem Wechsel hatte es den Anschein, als sollte es so weiter gehen. Denn Dörverdens Keeper Peer Geier parierte einen Foulelfmeter von Kai-Callem Kösling. Doch gegen den Nachschuss (64.) von Wladislaw Legostaev war auch Geier machtlos. Pizan Demli erhöhte dann nach einem langen Einwurf von Legostaev per Kopf auf 2:0 (71.). Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Nick Littich, der eine Flanke von Andreas Rudat verwertete (90.+2). „Das war eine sehr starke Leistung von uns. Wir haben es geschafft, dass wir die Dörverdener sehr konsequent von unserem Tor weghalten“, freute sich Hönischs Trainer Waldemar Kammer.

TSV Achim - SV Baden 5:2 (4:2). Gleich viermal waren die Gastgeber nach Standardsituationen gegen Baden erfolgreich. Zunächst traf Florian Ehrhardt nach einer Ecke von Lewin Peno (8.). Dann legte Peno zum 2:0 nach, als er einen Abpraller nach einem Freistoß zum 2:0 (15.) nutzte. Im Anschluss kamen die Gäste quasi aus dem Nichts zum Ausgleich. Jeweils nach Fehler von Nils Reineke im Spielaufbau trafen Enes Yilmaz mit einem Sonntagsschuss (27.) und Luca Buchwitz (28.) zum 2:2. Doch noch vor der Pause stellten Marc Lubisch (41.) und Florian Ehrhardt per Strafstoß (44.) nach Foul an Jonas Schnez mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Im zweiten Abschnitt wurde es dann etwas ruhiger. Nach der schönsten Kombination des Tages über Schnez und Florian Ehrhardt landete das Leder bei Marc Lubisch und der traf zum 5:2-Endstand (71.). bdr