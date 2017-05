Etelser Not-Elf geht beim 2:3 gegen Treubund Lüneburg die Puste aus

Etelsen - Von Frank von Staden. Sie rannten sich die Lunge aus dem Leib, kämpften um jeden Zentimeter und boten dem vermeintlichen Favoriten MTV Treubund Lüneburg 80 Minuten lang gehörig Paroli.

Am Ende aber ging den Landesliga-Fußballern des TSV Etelsen dann einfach die Puste aus, war die Not-Elf, die Trainer Dennis Offermann aufbieten musste, nicht mehr in der Lage, dem Druck der Gäste auf heimischen Terrain standzuhalten. Letztlich führten dann zwei individuelle Fehler dazu, dass die Platzherren eine 2:1-Führung zur Pause nicht halten konnten, am Ende mit 2:3 und völlig abgekämpft den Kürzeren zogen.

Coach macht seinem Team keinen Vorwurf

Einen Vorwurf seitens des Etelser Übungsleiters gab es nach Spielschluss aber natürlich nicht. Auch er sah zuvor, dass seine Schützlinge in der Schlussphase auf der letzten Rille fuhren. „Wir haben Lüneburg im ersten Durchgang vor viele Probleme gestellt. Trotz eines frühen Rückstandes hatten wir die Partie 45 Minuten lang komplett im Griff. Im zweiten Abschnitt hatten wir dann nicht mehr genügend Ballbesitz, hat Treubund das Tempo nochmals verschärft. Die beiden Gegentreffer waren dann auch der Müdigkeit geschuldet, auch wenn sie mehr als vermeidbar waren“, konstatierte da Offermann. Ähnlich sah es Etelsens Keeper Daniel Büchau: „Diese Niederlage tut deshalb so weh, weil wir so lange einen Vorsprung innehatten gegen einen absolut favorisierten Gegner!“ Dass sein Team aber noch irgendetwas mit dem Abstieg zutun bekommen könnte, glaubt der Schlussmann allerdings nicht: „Ich denke, dass wir noch einen Sieg brauchen, um ganz sicher zu sein. Und den werden 100 prozentig wir noch einfahren.“

Von Beginn an war zu sehen, dass die Gäste etwas reifer in der Spielanlage wirkten, allerdings vor dem Tor doch zu kompliziert agierten. So führte dann ein Strafstoß zum 1:0 für Treubund, als Philipp Büssenschütt aus dem Gewühl im 16er einen Schuss an die Hand bekam. (9.) Steffen Hattendorf verwandelte sicher. Danach ließen die Gäste noch die ein oder andere Halbchance leichtfertig liegen. Der TSV bestrafte das eiskalt. Erst traf nach Foul von Sascha Winter am agilen Stephan van Freeden im Strafraum Yannik Funck vom Punkt (42.). Dann langte Bastian Reiners zu, als er dem zu verspielten Ali Halawi das Sportgerät sieben Meter vor dem Treubund-Tor abjagen konnte (44.).

Das brachte Lüneburgs Coach Sören Hillmer so richtig in Rage – und nach dem Wechsel Tetje Kersten sowie Tom Heuser in die Partie. Und die avancierten dann in der Schlussphase zu den Matchwinnern der Partie. Erst durfte Kersten völlig freistehend nach einer Ecke einköpfen (80.), 180 Sekunden später langte dann Heuser ebenfalls per Kopf zu, als Perera ungestört flanken durfte.