Müller/Waschwill wollen es wieder wissen

Etelsen - Heute ist es endlich soweit: Das Radpolo-Team des RV Etelsen in der Besetzung Anika Müller/Viola Waschwill brennt auf die Rückkehr auf die Radpolo-Bühne. Vier Spiele stehen dann ab 14 Uhr in Darmstadt (Veranstalter RV Seeheim) für den RVE auf dem Programm. Dabei muss das Duo nach seinem Rückzug vor zwei Jahren zunächst in der 2. Bundesliga an den Start gehen.

„Doch beide gehen mit dem klaren Ziel in die Saison, die Aufstiegsrunde zur Eliteliga in Hamburg im Oktober zu erreichen. Ich bin da ganz positiv gestimmt, weil beide sich enorm ins Zeug legen“, freut sich Trainerin Sabine Müller, die es bedauert, keinen Heimspieltag zu haben. Dabei wird in Darmstadt auf ungewohnten Parkettboden gespielt.

Apropos ungewohnt: Für Anika Müller sind es die ersten Partien in der 2. Bundesliga, während ihre Partnerin nach längerer Pause ihre ersten Schritte überhaupt im Damenbereich vor sich hat.

Vier Spieltage stehen für die Etelser auf dem Programm. Die Rahmenbedingungen stimmen schon mal. Die neuen Räder sind frisch bereift, mit Ingo Broszeit steht ein neuer Physiotherapeut bereit – das Abenteuer in der 2. Liga kann ergo in Angriff genommen werden. Neben den beiden Vertretungen des Gastgebers bekommt es das RVE-Duo noch mit den Teams aus Jänkendorf und Naurod zutun. „Die Mädels scharren schon mit den Hufen und die Schnelligkeit im Spiel wird sich schnell wieder einstellen“, ist der Übungsleiterin die Vorfreude trotz der ausnahmslos weiten Touren deutlich anzuhören.

bjl