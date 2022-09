TSV Etelsen: Chancenwucher bestraft – mit einem skurrilen 2:3

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Mit diesem Schuss keinen Erfolg: Piet Niemann (l.) scheiterte in der RW-Abwehr. Etelsen verlor 2:3. © Hägermann

Rückschlag für den TSV Etelsen: Im Landesliga-Duell gegen RW Cuxhaven kassierte die Goerdel-Elf am Sonntag eine 2:3-Heimpleite - teilweise unter skurrilen Umständen.

Etelsen – Nils Goerdel stand auf dem Platz und verstand die Welt nicht mehr. Nach der 2:3 (1:2)-Heimpleite des TSV Etelsen am Sonntag im Landesliga-Duell gegen Rot-Weiß Cuxhaven prägten Sätze des Entsetzens das Resümee des Trainers: „Mir fehlen die Worte. Es ist unfassbar. Es ist brutal ärgerlich.“ Alle Formulieren trafen den Nagel auf den Kopf.

Zwei Anfangs-Aussetzer führen zum 0:2

Erst kassierten die Schlossparkkicker nach haarsträubenden Anfangs-Patzern einen schnellen 0:2-Rückstand, dann erkämpften sie sich ein 2:2, hatten den Aufsteiger fest in der Umklammerung – vergaben aber Hochkaräter en masse. Und zu allem Überfluss luden sie die Nordseestädter kurz vor Schluss noch zum Siegtreffer ein. Kein Wunder, dass Goerdel haderte: „Diese Mannschaft musst du normalerweise schlagen. Wir waren bis auf die Aussetzer klar das bessere Team. Aber die Bälle wollten einfach nicht reingehen.“

In der ersten Viertelstunde schien die Heimelf noch im Schlaf. Konnte Daniel Janssen noch einen Costa-Schuss von der Linie kratzen (2.), war es drei Minuten später passiert: Nach einem Durcheinander, in dem Goerdel ein Foul gesehen hatte, bugsierte Costa die Kugel im zweiten Versuch zum 0:1 über die Linie. Simon Glogers Fehlpass im Aufbau nutzte Curas-Varela zum 0:2 (12.).

Unglücksrabe: Etelsens Simon Gloger war an zwei Gegentreffern maßgeblich beteiligt. © Hägermann

So langsam erholte sich Etelsen vom Doppel-Schock, kam zu ersten Möglichkeiten. Jarno Blicker scheiterte an RW-Keeper Görse (19.), Bastian Reiners schoss den Schlussmann an, Tim Pendzich bekam die Kugel frei nicht unter Kontrolle (26.). Mit einem überlegten Schuss nutzte Luca Bischoff ein Reiners-Zuspiel zum 1:2 (30.). Reiner hüben und Schulz drüben hätten weitere Treffer erzielen können.

Bastian Reiners gibt mit dem 2:2 Hoffnung

Völlig skurril wurde es nach der Pause. Zunächst schien Reiners per Kopf zum 2:2 (58.) dem TSV Etelsen zur erhofften Wende zu verhelfen. Dann rollte Angriff über Angriff auf die kräftemäßig nachlassenden Gäste – aber was die Blau-Weißen auch anstellten, der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Nur eine kleine Auswahl der Hochkaräter: Micha Langreders Volley-Geschoss aus 25 Metern nach abgewehrter Ecke parierte Görse (63.), Bischoff schob die Kugel nach Cuxhavener Querschläger aus Kurzdistanz dem Schlussmann in die Arme (67.), Janssen köpfte eine Gloger-Flanke freistehend daneben (74.), Bischoff scheiterte nach Konter freistehend am Keeper, anstatt ihn zu umkurven (79.), und fand aus 25 Metern seinen Meister in Görse (88.).

Dann die Krönung: Ein Cuxhavener stand im Abseits, der Pfiff blieb aus, weil Torhüter Daniel Büchau den Ball auf die Seite zu Gloger spielte. Der Kapitän nahm in Erwartung eines Freistoßes die Kugel in die Hand – Freistoß für RW. Die Flanke donnerte Aaron Schulz doch tatsächlich im zweiten Versuch zum 2:3 in die Maschen (89.). Selbst in der Nachspielzeit kamen die Etelser noch dreimal gefährlich vor den Kasten – ein Tor fiel nicht mehr.