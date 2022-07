Etelsens wilder Ritt

Von: Frank von Staden

Dennis Jordan erzielte am Sonntag zwei Treffer nach Eckstößen beim Etelser 7:4-Pokalsieg im Hammah. © Hägermann, Bernd

Dank eines spektakulären 7:4-Erfolges im Achtelfinale des Bezirkspokals beim MTV Hammah stehen die Landesliga-Fußballer des TSV Etelsen nun im Viertelfinale. In der Schlussphase sahen die Zuschauer ein teilweise vogelwildes Spiel.

Etelsen – Was für ein wilder Ritt der Landesliga-Fußballer des TSV Etelsen im Bezirkspokalspiel beim klassentieferen MTV Hammah, der den Schlossparkkickern in der Schlussphase ein wenig die Schweißperlen auf die Stirn trieb in einer Partie, dies kurz nach der Pause eigentlich schon gegessen schien. Am Ende dominierte der Landesligist mit 7:4 (3:1) und zog damit in Viertelfinale ein.

„Ich kann es mir auch nicht erklären, warum wir dieses Spiel noch so haben spannend machen müssen. Denn wir kommen gut rein, haben lange alles im Griff, lassen noch einige gute Chancen liegen und waren ab der 74. Minute, als wir das 5:2 erzielen konnten, eigentlich auf der Siegerstraße. Danach haben wir uns dann unnötig Stress gemacht. Doch letztlich ziehe ich das Positive aus diesem Spiel. Und das ist unsere Art und Weise, wie wir es vorn gemacht haben. Sieben Tore in einem Pflichtspiel sind ja nicht ohne“, konstatierte da später Etelsens Coach Nils Goerdel, der nach Treffern von Reiners (8.) Jordan (35.), Ruf (45.) sowie Bischoff (55.) bei einem Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:1 (29.) alles im Lot sah und einen ruhigen Sonntagnachmittag vor Augen hatte. Dann aber wurde es langsam vogelwild. Zwar gelang Jordan (74.) erneut nach Koehle-Eckball und dem 2:4 (71.) noch das 2:5 (74.), doch als Hammahs Michel mit einem Doppelpack auf 4:5 stellte (81./84.), drohte die Partie tatsächlich noch zu kippen. Es brannte urplötzlich lichterloh im Etelser Strafraum. „Ich hatte wirklich gedacht, nach dem 5:2 wäre der Drops gelutscht gewesen. Doch durch die Wechsel haben wir ein wenig die Ordnung verloren“, so Goerdel, der dann aber am Ende doch noch jubeln durfte. Erst versenkte Koehle einen Konter zum 4:6 (88.), dann machte der eingewechselte Jäger in der Schlussminute den Deckel drauf. vst