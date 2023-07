Bezirkspokal: Zwei brisante Derbys im Blickpunkt

Von: Frank von Staden, Ulf Horst von der Eltz

Der nächste Ausfall: Pascal Döpke begann nach seiner Adduktorenverletzung wohl zu früh wieder mit dem Teamtraining und fehlt dem TSV Etelsen nicht nur im Pokalmatch gegen den TB Uphusen, sondern auf unbestimmte Zeit. Archiv © Hägermann

Zwei brisante Derbys stehen am Wochenende in der ersten Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals an: Am Sonnabend eröffnen der TV Oyten und der FC Verden 04 an der Stader Straße das Programm, das am Sonntag aus kreisverdener Sicht mit der Hülsener Partie in Ippensen fortgesetzt wird, ehe der TSV Etelsen und der TB Uphusen am späten Sonntagnachmittag den Schlusspunkt setzen.

TSV Etelsen - TB Uphusen (So., 17 Uhr). Kurzfristig auf 17 Uhr wurde diese Partie am Sonntag verlegt. Klärt Etelsens Coach Björn Mickelat auf: „Uphusen hat der ursprüngliche Termin nicht gepasst, wollte in die Woche verlegen. Das wollten wir aber nicht. Letztlich haben wir uns dann so geeinigt.“ Den Zuschauern verspricht der Übungsleiter dann schon einmal Attacke: „Für mich ist das zwar eher noch ein weiteres Vorbereitungsspiel, für die Mannschaft aber ist der Pokal sehr wichtig. Wir spielen zu Hause, das heißt für uns also immer mit Vollgas nach vorn!“ Personell wird er dabei nicht aus dem Vollen schöpfen können, da sich nach Luca Bischoff (Pause) und Simon Pals (Kreuzbandriss) nun auch Pascal Döpke (Adduktoren) erst einmal abgemeldet hat. Mickelat: „Er ist wohl zu früh ins Teamtraining eingestiegen. Auch er muss erst einmal wieder auf unbestimmte Zeit aussetzen.“

TSV Etelsen jetzt auch lange ohne Pascal Döpke

Für TBU-Trainer Christian Ahlers-Ceglarek ist das Duell beim Ligarivalen ein weiteres Testspiel mit Wettkampfcharakter. „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber dafür müssen wir uns im Vergleich zum Auftritt in Achim erheblich steigern. Aber das wissen die Jungs auch“, fordert „Zecke“ ein deutlich höheres Maß an Intensität. „Zumal es ein ganz anderes Spiel wird.“ Personell hat Ahlers-Ceglarek, der mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden ist, keine Probleme. Allerdings sind die Uphuser am Freitag noch im Testspiel in Pennigbüttel gefordert. Daher gilt es abzuwarten, ob es dabei bleibt.

Die Aufgabe ist kniffelig – aber Oytens Coach Jan Fitschen wirkt vorm Match gegen Verden nicht nervös. © von Staden

TV Oyten - FC Verden 04 (Sa., 17:30 Uhr). Ohne Druck aufspielen und nicht verstecken: Trotz klarer Außenseiterrolle geht Oytens Coach Jan Fitschen nicht ins Match, ohne einen kleinen Blick auf die zweite Runde zu werfen: „Wir werden hoffentlich die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen und Verden vor Probleme stellen können. Denn ich möchte schon gewinnen.“ Das sei wiederum nur möglich, wenn seine Bezirksliga-Mannschaft sich im Verbund zu 100 Prozent an die taktische Marschroute halte, gegen den Ball gut agiere und nach vorne hin mutig sei: „Aktiv am Spiel teilnehmen lautet unser Plan, variabel in den Ketten operieren. Dabei müssen wir nicht über die individuelle Klasse des FC und die ausgezeichnete Struktur sprechen.“ Ole Persson pausiert mit Bänderriss ein bis zwei Wochen, Arouna Ahizi fehlt wegen Urlaubs. Fitschen verspricht: „Einige haben bisher richtig überzeugt, da wollen wir mal sehen, was passiert.“

Jan Fitschen will Verden Probleme bereiten

Sein Gegenüber Frank Neubarth misst dem Wettbewerb zwar keinen großen Stellenwert bei, kann aber angesichts der bisherigen Test-Leistungen von einem Erfolg ausgehen: „Wir nehmen unsere Favoritenrolle natürlich an, schließlich ist es ein Pflichtspiel.“ Personell hakt es ein wenig beim Landesligisten. Die verletzten Jannis Niestädt, Bjarne Guth (beide muskuläre Probleme) fehlen weiterhin, Jeremiah Winter bekam in Bornreihe einen Tritt auf die Hand. Dafür hofft der FC-Coach auf die zuletzt kränkelnden Jonas Austermann und Kevin Brandes. Positiv: Jalte Röpe, der in Bornreihe beruflich passen musste, ist im Pokalmatch wieder an Bord, dafür hat sich Eddy Kelsch in den Urlaub verabschiedet.

SVV Hülsen fehlen viele Spieler

SV Ippensen - SVV Hülsen (So., 15 Uhr). Da Uwe Bischoff auf zahlreiche Akteure verzichten muss, sieht er die Partie als Trainingseinheit. „Auch für mich sind die Pokaltermine wie für viele andere Trainer recht unglücklich“, meint der Schaphuser. Urlaub, Festival, Arbeit, private Dinge – all das lässt den SVV-Kader schrumpfen. Trotzdem will Bischoff das Match keineswegs von vornherein abschenken: „Wir werden schon versuchen, die Situation in Ippensen positiv für uns zu gestalten.“ Als Favorit reisen die Schwarz-Weißen indes nicht zum immer kompakt auftretenden Kontrahenten.