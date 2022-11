Luca Bischoff mit einem Dreierpack – 6:1

+ © Hägermann Lässt sich von seinen Teamkollegen Micha Langreder (links) und Christopher Petzold (rechts) feiern: Etelsens dreifacher Torschütze Luca Bischoff. © Hägermann

Am Ende wurde es dann richtig deutlich. Gleich mit 6:1 (2:0) behauptete sich Fußball-Landesligist TSV Etelsen über den TSV Elstorf. Damit hat sich das Team von Nils Goerdel zunächst etwas von den unteren Rängen abgesetzt.

Etelsen – Ganz so deutlich, wie es das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten lässt, war es dann aber doch nicht. „Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat es Elstorf richtig gut gemacht. Die Gäste haben zwar tief gestanden, doch mit ihrem Umschaltspiel waren sie immer gefährlich“, lobte der Etelser Trainer. „Daher sind wir auch etwas glücklich mit einem 2:0 in die Pause gegangen.“ Der Start – er hätte aus Sicht der Gastgeber besser nicht verlaufen können. Bereits in der zweiten Minute erzielte Simon Pals die frühe Führung – 1:0. Doch nur wenig später musste sich Torhüter Daniel Büchau mächtig strecken, um den Ausgleich zu verhindern. Auch in der Folge war es ein Duell auf Augenhöhe. Drei Minuten vor der Pause fasste sich dann Micha Langreder aus 25 Metern ein Herz und hämmerte das Leder mit einem Traumtor in den Knick – 2:0. In der 51. Minute verkürzten die Elstorfer durch Timo von Reith per Strafstoß zwar auf 1:2, doch die Freude war nicht von langer Dauer. Goerdel: „Wir haben uns nur kurz geschüttelt und haben sofort die passende Antwort gegeben.“ Nur zwei Minuten gab es nach einem Foul an Christopher Petzold den nächsten Strafstoß. Diesen verwandelte Luca Bischoff sicher zum 3:1. „Danach lief es bei uns dann wie von selbst. Meine Mannschaft hat eine enorme Spielfreude an den Tag gelegt und sich dafür dann auch belohnt“, lobte Goerdel. Mit seinem zweiten Treffer stellte Bischoff auf 4:1 (57.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Aber auch im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Gastgeber nicht locker. Im Gegenteil: Bastian Reiners (62.) und Bischoff (67.) stellten noch auf 6:1. kc