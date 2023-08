Etelsens Fußballerinnen ziehen in die zweite Runde des Bezirkspokals ein

Von: Kai Caspers

Mit ihrem zweiten Treffer beseitigte Etelsens Ema Aldag die letzten Zweifel am Sieg über Heeslingen. © Hägermann

Durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg über den favorisierten Bezirksligisten Heeslinger SC zogen die Fußballerinnen des Kreisligisten TSV Etelsen in die zweite Runde des Bezirkspokals ein.

Etelsen – „Der Sieg geht am Ende völlig in Ordnung. Meine Spielerinnen haben alles reingeworfen und sich für eine gute Leistung belohnt“, lobte Etelsens Trainer Sören Knop. Lediglich in den ersten zehn Minuten hatten die Gastgeberinnen einige Probleme. „Da ist uns Heeslingen früh angelaufen. Doch nachdem wir die Anfangsphase überstanden hatten, waren wir das dominante Team“, war die Führung für Knop dann auch die logische Konsequenz. Nach Vorarbeit von Laura von Kiedrowski zündete Ema Aldag den Turbo und ließ Heeslingens Torhüterin keine Chance – 1:0 (30.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause, da die Gastgeberinnen Heeslingens Franca Meinke, die lediglich bei zwei Fernschüssen auffiel, gut im Griff hatten.

Ema Aldag trifft doppelt beim 3:1 über Heeslingen

Gleiches Bild auch in der zweiten Hälfte. Nach einer erneuten Drangphase des Favoriten übernahm das Knop-Team das Kommando auf dem Platz. Dennoch dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Laura von Kiedrowski nach einem traumhaften Zuspiel von Tabea Heinemann mit dem 2:0 zur Stelle war. Quasi im Gegenzug verkürzten die Gäste nach einem Etelser Ballverlust im Mittelfeld auf 1:2 (77.). Knop: „Da kam natürlich noch einmal Hektik auf, da Heeslingen nun alles nach vorne geworfen hat.“ Zwei Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Alissa Haase schickte Ema Aldag auf die Heimreise und die war von den Gästen erneut nicht zu stoppen und traf nervenstark zum verdienten 3:1-Endstand (88.). Knop: „Das war schon ein guter Auftritt. So darf es gerne weitergehen. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir in diesem Wettbewerb noch den einen oder anderen Favoriten ärgern könnten.“

TSV Etelsen: Bohlmann - Philipp (46. Springer), Wiedekamp, Wundes, Heinemann, Haase, Aldag, von Kiedrowski (80. Plogsties), Engel (30. Rolfes), Möller, Luhmann. kc