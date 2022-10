Etelsens Fußball-Frauen sorgen weiter für Aufsehen im Bezirkspokal

Von: Frank von Staden

Bereitete das 2:1 vor: Leonie Büssenschütt. © Hägermann, Bernd

Die Kreisliga-Fußballerinnen des TSV Etelsen mischen weiter den Bezirkspokal gehörig auf. So überstand das Team von Coach Sören Knop jetzt auch das Achtelfinale unbeschadet und warf den Rotenburger Bezirksligisten FC Ostereistedt/Rhade durch einen verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg aus dem Rennen.

Etelsen – Damit warten die Schlossparkkickerinnen nun im Viertelfinale am 20. November um 14 Uhr auf den SV Ahlerstedt/Ottendorf II. Zwar bestachen die Gastgeberinnen im Achtelfinale durch eine mannschaftliche Geschlossenheit, doch Sieggarantin war sicherlich Tabea Heinemann, die alle drei Etelser Treffer erzielen konnte. Stark allerdings auch die Vorstellung von Außenverteidigerin Batya Dygas, die sich im Laufe der Partie immer besser auf Ostereistedts Goalgetterin Benita Gerke einstellte. Der gelang zwar nach 15 Minuten die Führung, doch danach waren die Etelserinnen nicht nur ebenbürtig, sondern hielten den Gegner vom eigenen Tor geschickt weg und wussten immer wieder auch Nadelstiche im Angriff zu setzen. Den ersten münzte Tabea Heinemann nach Zuspiel von Leonie Büssenschütt zum 1:1 (37.) um, die beiden anderen in der Schlussphase der Begegnung, als der Gast auf die Entscheidung drängte. Erst per Konter (84.), dann mit einem sehenswerten Volleyschuss (86.).

TSV Etelsen: Bohlmann - Philipp, Dygas, Brake, von Kiedrowski, Engel, Möller, Büssenschütt, Heinemann, J. Van-Veen, V. Van-Veen, Wiedekamp, Wundes, Heite, Springer, Hoppe. vst