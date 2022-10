2:3 – Etelsens Coach Nils Goerdel beklagt erneut Chancenwucher

Von: Ulf Horst von der Eltz

Anschluss erzielt und Pech mit einem Kopfball an die Latte: Simon Pals kassierte mit dem TSV Etelsen eine 2:3-Pleite in Uelzen. © Hägermann

Totale Enttäuschung herrschte am Sonntag bei Nils Goerdel – der Trainer des TSV Etelsen konnte die 2:3 (1:1)-Niederlage im Landesliga-Duell beim SV Teutonia Uelzen nicht begreifen.

Etelsen – „Es ist unfassbar. Wir haben erneut zahlreiche glasklare Chancen vergeben. Zur Pause hätten wir 5:1 führen müssen“, haderte der Coach. Zu allem Überfluss begann die Partie mit einem kollektiven Tiefschlaf der Blau-Weißen: Es war noch keine Minute gespielt, da durfte Philipp Hatt zum 1:0 für die Teutonen einnetzen.

Von da an lieferte der Gast aber ein tadelloses Match. „Wir waren ballsicher, haben die Räume gut bespielt“, sah Goerdel eine gut aufgelegte Elf. Aber vor dem Tor schien die Schlossparkkicker eine Allergie zu beschleichen, Mirko Radtke und Luca Bischoff vergaben je zweimal – nur um die besten Chancen aufzuzählen.

Luca Bischoff und Simon Pals treffen

So dauerte es bis zur 27. Minute, ehe das 1:1 fiel: Jarno Blicker lieferte über rechts starke Vorarbeit, Bischoff schloss aus der Halbposition erfolgreich ab. Für den Rest plätscherte das Spiel indes vor sich hin. Auch in den zweiten 45 Minuten war der TSV Etelsen das klar bessere Fußballteam, aber nach einem Freistoß traf David Böhm mit dem zweiten Uelzener Schuss zum 2:1 (60.). Und es ging unglücklich weiter: Thies Kösters Versuch nach Ecke wurde gleich dreimal in der Abwehr abgefälscht – 3:1 (69.).

„Wir agierten nach dem Wechsel aber nicht mehr ganz so zwingend“, kritisierte Goerdel auch. Für Hoffnung sorgte Simon Pals per Kopf nach Freistoß zum 2:3 (73.). Der Ex-Bassener traf in der 90. Minute mit seinem Haupt den Pfosten. Da war Uelzen nach Gelb-Rot gegen Mendes (79.) zu zehnt.