Etelsens Björn Mickelat warnt vor Lüneburgs Corvin Behrens

Zum Duell der ungeschlagenen Teams reist Fußball-Landesligist TSV Etelsen zum Oberliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa.

Etelsen – Die Aufgabe – sie könnte schwerer kaum sein. Schließlich zählt der Oberliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa mit zu den Titelaspiranten. Dennoch war Björn Mickelat, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen, die Vorfreude auf die Partie (Sa., 15.30 Uhr) ganz deutlich anzuhören.

Patrick Ehrhardt und Maximilian Jäger zurück im Kader

„LSK ist natürlich noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Die Mannschaft ist gespickt mit vielen Spielern, die bereits in der Regionalliga aktiv gewesen sind und verfügt somit über jede Menge Erfahrung“, warnt Mickelat insbesondere vor Corvin Behrens. „Mit ihm habe ich damals in Heeslingen zusammen gespielt. Auch wenn Corvin mittlerweile 37 Jahre alt ist, bleibt er ein absoluter Unterschiedsspieler. Ihn dürfen wir nicht aus den Augen lassen“, warnt Mickelat. Allerdings hat der Etelser Trainer auch einige Dinge gesehen, die der LSK nicht so gut macht: „Da müssen wir ansetzen und unseren Matchplan konsequent verfolgen. Gelingt uns das, können wir auch aus Lüneburg etwas mitnehmen. Zumal wir nichts zu verlieren haben und nach den bisherigen Auftritten mit einer breiten Brust antreten können.“

Verzichten müssen die Kicker vom Schlosspark allerdings auf Alex Ruf, der sich an der Schulter verletzt hat. Dafür kehren Maximilian Jäger und Patrick Ehrhardt, der dem Etelser Spiel Struktur verleihen soll, wieder in den Kader zurück.

Busabfahrt für alle Fans ist um 12.15 Uhr. kc