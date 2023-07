Wilkens-Team gewinnt 3:2 – aber Nino Nippoldt verletzt

Von: Kai Caspers

Traf per Freistoß zur Führung gegen Uesen: Etelsens Mirko Haase. © Hägermann

Teuer erkaufter Sieg im ersten Testspiel für Fußball-Bezirksligist TSV Etelsen II. Beim TSV Uesen behauptete sich das Team von Andy Wilkens mit 3:2 (1:1). Allerdings wird der Aufsteiger in den nächsten Wochen auf Nino Nippoldt verzichten müssen, da er sich in der 23. Minute ohne Fremdeinwirkung laut Wilkens schwerer am Außenband oder Meniskus verletzt hat.

Uesen - Die Gastgeber hatten den besseren Start erwischt und zeigten sich vor allen Dingen in den Zweikämpfen präsenter. „Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Aber meinen Jungs steckten auch die vergangenen Tage noch in den Beinen“, so der Etelser Trainer. Dennoch ging der Bezirksligist durch einen Freistoßtreffer von Mirko Haase mit 1:0 (28.) in Führung. Unmittelbar vor der Pause glichen die Ueser durch Toni Penkhus aus – 1:1. Nach dem Wechsel war es Dennis Witt, der nach Foul an Sören Bengsch den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 verwandelte. Doch die Gastgeber hatten erneut die passende Antwort parat und Lasse Steinberg glich zum 2:2 (65.) aus. In der 80. Minute sorgte Etelsens Eric Nienstädt per Kopfball für den 3:2-Endstand. „Ich denke schon, dass der Sieg in Ordnung geht. Aber da liegt noch einiges an Arbeit vor uns“, bilanzierte Trainer Andy Wilkens. kc