TSV Etelsen feiert 4:2-Sieg dank „Fünf-Minuten-Effizienz“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Starker Auftritt: Jarno Blicker (links) fädelte viele Etelser Angriffe ein und machte das Mittelfeld dicht. © Hägermann

Strahlende Gesichter und Ringeltanz nach dem letzten Landesliga-Heimspiel des Jahres – die Welt beim TSV Etelsen ist in Ordnung: Mit einem 4:2 (3:1) über den VSV Hedendorf-Neukloster sackten die Schlossparkkicker am Sonntag drei wichtige Punkte ein.

Etelsen –„Jetzt haben wir ein bisschen Luft nach unten. Hinten raus war der Erfolg auch absolut verdient“, freute sich Trainer Nils Goerdel. Dabei hatte seine Blau-Weißen fast wieder eine ihrer typischen Achterbahnfahrten hingelegt. Komfortable 3:0-Führung, den Gast auf 3:2 herankommen lassen, zahlreiche Chancen nicht genutzt – diesmal ging es aber gut: Mit dem 4:2 (75.) beendete Doppelpacker Bastian Reiners die letzten Zweifel am völlig gerechten Triumph.

Die Etelser brauchten einige Minuten, um gegen kompakte Hedendorfer die Kontrolle zu übernehmen. Dann ergaben sich aber die ersten Möglichkeiten: Der äußerst präsente Jarno Blicker zog aus 18 Metern drüber (9.), Nils Koehle scheiterte an Keeper Menzel (15.), Reiners köpfte eine Bischoff-Ecke zu hoch (20.). In der Folge bestachen die Blau-Weißen jedoch mit gnadenloser Effizienz mit drei Toren in fünf Minuten. Blicker, der von Goerdel ein Sonderlob erhielt („gut gegen den Ball gearbeitet, 90 Minuten unterwegs und fußballerisch gewohnt stark“), spielte steil auf Reiners, dessen Querpass nutzte Koehle zum 1:0 (28.). Reiners staubte zum 2:0 ab (30.), als Menzel einen Bischoff-Schuss prallen ließ, Luca Bischoff erhöhte nach Doppelpass mit Reiners auf 3:0 (33.).

Da war Sebastian Menzel schneller und hatte den Ball: Simon Gloger fiel über den Hedendorfer Keeper – der TSV Etelsen feierte aber einen 4:2-Erfolg. © Hägermann

Aus dem Nichts kassierten die Platzherren das 3:1 (36.), Aygör ließ nach weitem Pass Daniel Janssen stehen und vollendete. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schnürte die Goerdel-Elf den Kontrahenten richtig ein („mit einem super Gegenpressing“), vergab aber beste Chancen. Das rächte sich: Weiter Abschlag von Menzel, der ansonsten sichere Gegenüber Benjamin Skupin riss Scheppeit um – den Strafstoß nutzte Kröger zum 3:2 (69.) und sorgte unverhofft für Spannung. Für Skupin und gegen Stephen Osei hatte sich der Coach entschieden, „weil wir bei den erwarteten Standards seine Präsenz haben wollten. Außerdem legte Benni eine starke Trainingswoche hin.“

Die Gastgeber behielten jedoch trotz des unverdienten Anschlusses die Köpfe oben, drängten sofort auf die Entscheidung. Die besorgte Reiners, der sich nach Langreder-Pass zunächst den Ball von Menzel vom Fuß nehmen ließ, sich aber schnell drehte und mit einem Heber ins leere Tor traf – 4:2 (75.).