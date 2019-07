Etelsen setzt eine Duftmarke – 4:1

Etelsen - Von Kai Caspers. Der TSV Etelsen nähert sich mit großen Schritten der gewünschten Form. War das Team von Nils Goerdel in den ersten beiden Duellen im Fußball-Bezirkspokal doch einiges schuldig geblieben, blieben beim hoch verdienten 4:1 (0:1)-Erfolg über Landesligist FC Verden 04 keine Wünsche offen. „Die gesamte Mannschaft war mit Freude dabei. Zudem haben wir einen guten Mix aus gesunder Härte und spielerischen Mitteln gefunden. Genauso stelle ich mir das vor“, strahlte Goerdel.

Dabei mussten die Gastgeber zunächst eine bittere Pille schlucken. Denn nach einem Aussetzer von Max Jäger am eigenen Strafraum reagierte Verdens Kato Tavan blitzschnell und bediente den gestarteten Nick Zander. Und der fackelte nicht lange und hämmerte das Leder aus spitzem Winkel unter die Latte – 0:1 (1.). „Nach den bitteren Erfahrungen in der vergangenen Saison hatte ich im Vorfeld extra noch darauf hingewiesen, dass wir sofort hellwach sein müssen. Das hat dann wohl nicht geklappt“, musste Goerdel in Anbetracht des frühen Rückstands schon ein wenig schmunzeln. Seine Mannschaft zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Und nur vier Minuten später hatte Simon Gloger den möglichen Ausgleich auf dem Fuß, doch seine Volleyabnahme flog über den Verdener Kasten. In der Folge waren die Etelser dann zwar das aktivere Team, doch zur Pause blieb es beim knappen 0:1.

In der 54. Minute dann der verdiente Lohn. Nach einem langen Ball in den Strafraum vermochte Verdens Richard Sikut den Ball nicht entscheidend zu klären und Bastian Reiners glich zum 1:1 aus. Das sorgte für zusätzliche Sicherheit im Spiel der Schlosspark-Kicker. Zumal fortan im Mittelfeld auch nahezu alle entscheidenden Zweikämpfe gewonnen wurden. „Da war Etelsen deutlich giftiger als wir. Hinzu kam, dass meine jungen Spieler der Körperlichkeit nicht gewachsen waren. Da klafft dann schon noch eine Lücke zu den gestandenen Akteuren. Aber so wissen wir zumindest, was uns noch fehlt“, hätte sich Verdens Trainer Frank Neubarth zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung ohnehin eine nicht so hohe Emotionalität gewünscht. In der 59. Minute markierte Daniel Janssen nach Ecke von Rene Hinrichs per Kopfball das 2:1. Die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber dann in der 78. Minute. Aus 24 Metern fasste sich Micha Langreder ein Herz und hämmerte das Leder genau in den Knick – ein Traumtor. Schon da bebte der Schlosspark. Und es kam sogar noch besser. Denn nach glänzender Vorarbeit von Bastian Reiners setzte der eingewechselte Timo Schöning den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand (83.).

Im Achtelfinale kommt es nun am Schlosspark zum nächsten Duell gegen einen Landesligisten. Gegner am Sonntag, 4. August, ist der SV BW Bornreihe.