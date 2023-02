TSV Etelsen reißt FC Verden 04 aus allen Träumen – 3:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Kaum ein Durchkommen: Kevin Brandes (rechts), hier gegen Etelsens Simon Gloger, war auch kein Faktor im Verdener Spiel. Die Neubarth-Elf verlor das Landesliga-Derby am Sonntag verdient mit 1:3. © Wächter

Paukenschlag durch den TSV Etelsen: Die Goerdel-Elf feierte am Sonntag einen verdienten 3:1-Sieg im Landesliga-Evergreen beim FC Verden 04. Dabei bot sie eine reife Leistung, mit der sie gleichzeitig den Vizemeister aus allen Titelträumen riss.

Verden – Simon Gloger hatte seinen Spaß: „Es war zwar spielerisch nicht das beste Auswärtsmatch von uns. Aber es war das absolut emotionalste und coolste!“ Besser hätte der Kapitän des TSV Etelsen die Stimmungslage nach dem 3:1 (1:0)-Sieg am Sonntag im Landesliga-Evergreen beim FC Verden 04 nicht beschreiben können. Hier ein wichtiger Schritt ins Mittelfeld, der vom Fanblock im Stadion frenetisch gefeiert wurde – auf der anderen Seite ein Tiefschlag für die Allerstädter, die sich nun von allen Titelträumen verabschieden dürfen.

Neubarth: „Es war insgesamt zu wenig“

So sah es letztlich auch Coach Frank Neubarth: „Nach so einem Spiel ist die Meisterschaft kein Thema. Es war insgesamt zu wenig von uns. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir überhaupt keine Durchschlagskraft nach vorne. Und dann diese Schwäche bei den Standards, obwohl wir vorher wussten, wie gefährlich der Gegner da sein würde. Das erste Tor war ein Witz.“ Klar, dass sich sein Pendant Nils Goerdel über die Stärke bei ruhenden Bällen freute: „Da waren wir sehr präsent. In die Luftduelle und zweiten Bälle haben wir uns prima reingearbeitet, waren im Kopf hellwach.“

So hätten die Schlossparkkicker zur Pause schon höher führen können als nur 1:0. Aber FC-Keeper Jascha Tiemann zeigte starke Reaktionen beim Kopfball von Simon Pals (8.) und beim Reiners-Schuss nach Meyer-Pass (33.). Zwischendurch setzte Luca Bischoff die Kugel neben den Kasten, nachdem Jeremiah Winter eine Flanke unterlaufen hatte (30.). Jubeln durften die Etelser nur beim 1:0, als Pals früh eine Meyer-Ecke per Kopf nutzte.

Beste Laune im Etelser Block: Die Gäste-Fans beherrschten die Stimmungslage im Verdener Stadion. © Wächter

Die Verdener hingegen brachten überhaupt keine Gefahr auf den Rasen – zumindest nicht in die gewünschte Richtung. Sie wurden von den Gästen früh angelaufen und versuchten sich fast nur mit weiten Bällen, die versandeten oder von der aufmerksamen TSV-Abwehr bereinigt wurden. Sehr zum Gefallen von Goerdel: „Ich muss den Hut ziehen, was wir nach der langen Pause läuferisch geboten haben.“

Kevin Bähr mit der Entscheidung

Da die Führung so knapp war, musste Etelsen nach dem Wechsel kurz bangen. Denn Verden entwickelte endlich Druck, Dennis Hoins scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Moritz Nientkewitz (47.), Robert Posileks Kopfball-Verlängerung nach Sikut-Einwurf landete an der Latte (51.). Wenig später fiel schon die Vorentscheidung, als Bastian Reiners sich im Strafraum um Sikut herumdrehte und zum 2:0 ins lange Eck vollendete (57.) – eingeleitet duch einen perfekten Spielzug über Mirko Radtke, Jano Blicker und Luca Bischoff. Für Spannung hätte Posilek sorgen können, der Stürmer drosch die Kugel jedoch aus kurzer Distanz übers Tor (59.).

Und wenn es läuft, passiert auch noch so etwas: Kevin Bähr rutschte der Ball beim Flanken über den Spann und segelte zum 3:0 über Tiemann hinweg (67.). Den Verdener Ehrentreffer in diesem Kampfspiel markierte Hoins (81.) zum 1:3. Während bei Neubarth die Enttäuschung groß war, zeigte sich Goerdel zufrieden mit „einer reifen Leistung.“

Das Landesliga-Stenogramm FC Verden 04 - TSV Etelsen 1:3 (0:1).

FC Verden 04: Tiemann - Sikut (75. Schippert), Deblitz, Saul, Homann, Winter, Müller, Brandes, Röpe (46. Posilek), Hoins, Austermann.

TSV Etelsen: Nientkewitz - Gloger, Janssen, Radtke, Petzold, Meyer (46. Bähr), Langreder, Blicker (86. Lange), Pals, Bischoff (64. Ruf), Reiners (90.+2 Niemann).

Tore: 0:1 (9.) Pals, 0:2 (57.) Reiners, 0:3 (67.) Bähr, 1:3 (81.) Hoins.