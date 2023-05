TSV Etelsen: Radtke und Janssen zurück im Kader

+ © vst Saison beendet: Etelsens Hauke Wortmann (nlaues Trikot) hat sich die Bänder gerissen. © vst

Das nächste Spiel steht schon wieder an für Landesligist TSV Etelsen: Die Goerdel-Elf gastiert am Dienstag (20 Uhr) beim FC Hagen/Uthlede.

Etelsen – „Wir haben es vom letzten Spieltag vorgezogen, weil es für beide ja um nichts mehr geht. Dennoch wollen wir natürlich mit Spaß rangehen, guten Fußball zeigen und es positiv gestalten“, fehlt es Trainer Nils Goerdel keineswegs an der nötigen Motivation nach dem 2:1-Heimsieg vom Sonntag über die SV Drochtersen/Assel II.

Hauke Wortmann mit Bänderissen

Bei der Vielzahl der Partien in kurzer Zeit – Freitag steht dann bereits der Saisonabschluss daheim gegen Harsefeld an – werden die Blau-Weißen wieder etwas rotieren. Kein Thema dabei ist Hauke Wortmann, der sich am Sonntag die Bänder gerissen hat. Dafür kehren Mirko Radtke (vom Pferdekuss erholt) und Daniel Janssen (war beruflich unterwegs) wieder in den Kader zurück.

Gastgeber Hagen schätzt Goerdel als griffig, unangenehm und zweikampfstark ein: „Sie spielen gerne zu Hause, bringen Emotionen rein. Ein 50:50-Match, die Tagesform entscheidet.“