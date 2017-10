TSV Etelsen: Mutlos, harmlos, leblos – Punkte los

Etelsen - Von Frank von Staden. Es duftet nicht nur nach Bezirksliga, derzeit riecht es für Fußball-Landesligist TSV Etelsen ganz streng nach Abstieg. Denn was die Blau-Weißen am Sonntag im Kellerduell beim offenen 4:6 (1:4)-Scheibenschießen gegen den eher bieder auftretenden bisherigen Tabellenletzten SV Eintracht Cuxhaven an den Tag legten, war nicht nur mut- und grenzenlos harmlos. Es war leblos. Kaum zu glauben, dass das jetzige Schlusslicht schon am Dienstag (15 Uhr) bei Teutonia Uelzen eine Auferstehung feiern könnten.

Dabei hatten sie in diesem so wichtigen Spiel alles versucht. Die Taktik geändert, personell einmal durchgewirbelt, Positionen getauscht – und im sportlichen Leiter und Altherrenspieler André Koopmann ein As aus dem Ärmel gezaubert, das stechen sollte. Er und auch Marc Fromme wurden vom Trainer-Team Offermann/Freund als Lebensretter auserchoren. Doch während Fromme von Beginn an verletzungsbedingt passen musste, war für Koopmann, der das frühe Tor der Gäste (14.) per Strafstoß nach Handspiel noch ausgleichen konnte (16.), nach 22 Minuten Schluss. Der Oberschenkel wollte nicht mehr. „Das hat fieles über den Haufen geworfen“, haderte da später Wilco Freund, der den flitternden Dennis Offermann alleinverantwortlich an der Linie vertrat. Und einmal in Fahrt, ließ der Co-Trainer seinem Frust dann freien Lauf. Zwar erklärte er erst, „mir fällt es schwer, nach solch einem Spiel etwas zu sagen“, konstatierte aber dann: „Wir haben den Gegner zum Toreschießen förmlich eingeladen. Die Tore dürfen allesamt so nicht fallen, entsprangen individuellen Fehlern! Unser Problem ist es, dass wir uns derzeit selbst zu viel kaputt machen. Wir haben ein entscheidendes Spiel desaströs verloren. Natürlich müssen wir uns jetzt zusammensetzen. Denn im Moment bin ich einfach nur noch ratlos – und hinterfrage mich auch selbst!“ Wie Vorstand und sportliche Leitung in den nächsten Tagen reagieren werden, ließ Koopmann offen, meinte auf Nachfrage nur: „Kein Kommentar!“

Auch er musste aber eingestehen, dass sein Team gegen einen Gegner verlor, „der wirklich ganz schwach hier aufgetreten ist.“ Problem nur: Seine Mannschaft präsentierte sich noch viel schwächer. In allen bereichen, in jeglicher Form. 1:4 hieß es nach kapitalen Fehlern in der Defensive vor allem nach Standards bereits zur Pause. die junge Elf von der Küste wurde regelrecht zum Toreschießen eingelanden. Zwar traf Timo Schöning nach Gräpler-Freistoß (55.) zum 2:4, doch danach verhinderte Keeper Daniel Büchau noch viel, viel Schlimmeres. Nicolai Gräpler (83.) per Strafstoß und Bastian Reiners (90.+1) erzielten die restlichen Etelser Tore.