0:1 – TSV Etelsen misslingt die Generalprobe

Von: Kai Caspers

Hatte den Ausgleich per Strafstoß auf dem Fuß: Etelsens Jan-Luca Lange. © häg

Nils Goerdel hätte sich gerne eine andere Generalprobe für das Bezirkspokalfinale gegen Westercelle am nächsten Mittwoch gewünscht. Allerdings kassierte der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen mit seinem Team eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim TSV Elstorf.

Etelsen - „In der ersten Halbzeit waren wir nur wenig anwesend und haben kaum zu unserem Spiel gefunden“, vermisste Goerdel bei seinen Spielern vor allen Dingen die nötige Körpersprache. Nur gut, dass sich Keeper Sebastian Grimm davon nicht anstecken ließ und seine Farben gleich zweimal vor einem möglichen Rückstand bewahrte. Als alles schon mit dem Pausenpfiff rechnete, schlugen die Gastgeber doch noch zu. Im Anschluss an eine Standardsituation verteidigten die Etelser nicht gut und auch Grimm war beim Schuss von Johannes Junge aus dem Rückraum machtlos – 0:1 (45.+2). Ein ganz anderes Bild dann in der zweiten Hälfte. Die Goerdel-Elf agierte nun deutlich druckvoller. In der 49. Minute hatte Jan-Luca Lange den Ausgleich auf dem Fuß, doch er scheiterte mit einem Strafstoß. Mit einigen Wechseln sorgte Goerdel für viel frischen Wind im Spiel seiner Mannschaft, die zudem ab der 60. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Elstorfs Fynn Linzer in Überzahl agierte. Allerdings ließen es die Schlossparkkicker vor dem Tor an der nötigen Effizienz vermissen. Scheiterte Luca Bischoff noch an der Latte, ließen Hauke Wortmann (2), Jarno Blicker und Mirko Radtke beste Chancen aus. „Die Partie war einmal mehr ein Spiegelbild unserer Auftritte gegen Teams von unten in dieser Saison. Das gilt es bis Mittwoch schnell aus den Köpfen zu kriegen“, blickte Goerdel voraus. kc