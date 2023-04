TSV Etelsen liefert ein unruhiges Spiel – 1:1 gegen Lindwedel

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Gleich ist der Ball drin: Etelsens Bastian Reiners lässt zwei Lindwedeler stehen und traf zum 1:0. Am Ende hieß es im Landesliga-Duell am Mittwochabend verdientermaßen 1:1. © Hägermann

Am Ende pfiff ein kalter Wind durch den Schlosspark – und auch am Spiel konnten sich die Fans nicht unbedingt erwärmen: Im Landesliga-Duell boten der TSV Etelsen und der SV Lindwedel-Hope am Mittwochabend beim 1:1 (1:1) eine insgesamt dürftige Vorstellung.

Etelsen – „Ja. es war nicht gut. Alles zu unruhig im Spielaufbau, ein Auf und Ab“, resümierte Nils Goerdel. Der Coach der Blau-Weißen zeigte sich mit dem Resultat indes einverstanden: „Ein gerechtes Remis. Wir nehmen den Punkt mit, er hilft uns ja auch weiter.“

Ebenso ein verdientes Ergebnis sah Tarek Gibbah, Trainer des Aufsteigers: „Geht in Ordnung. Etelsen war in der ersten Halbzeit besser, wir in der zweiten. Insgesamt haben wir extrem nervös agiert, ich weiß nicht, warum.“

Bastian Reiners trifft zum 1:0

Die Etelser mühten sich zwar um Struktur, aber zu viele Bälle gingen im Aufbau verloren, es wurde kaum Sicherheit ausgestrahlt. Genau so sah es allerdings auch auf der anderen Seite aus. Daher fiel das 1:0 (24.) eher überraschend, Nico Meyer spielte Bastian Reiners frei, der eiskalt per Flachuss ins Eck traf. Zwar reklamierten die Gäste Handspiel des Schützen in der frühen Entstehung der Szene, jedoch ohne Erfolg. Eine der wenigen Chancen führte dann in der Nachspielzeit zum 1:1 (45.+1), als sich zunächst der sonst stabile Simon Gloger von Max Dirani ausspielen ließ und anschließend Daniel Janssen den Angriff durch ein Foul unterband – Dirani nutzte den Strafstoß sicher.

Erst zwei gute Chancen, dann im Glück

Im zweiten Abschnitt köpfte Tino Schröder nach Ecke knapp über den Etelser Kasten (47.) – für lange Zeit die letzte gefährliche Szene. Zwar wirkte nun die Auswärts-Elf überlegen, richtig gute Chancen konnte sie sich indes nicht erspielen. So waren die Schlossparkkicker dem Siegtreffer zweimal nahe, als Frederik Bormann aus zentraler Position in die dritte Etage schoss (65.) und Pascal Döpke nach feinem Pass von Jarno Blicker an Keeper Ollek scheiterte (79.) – den Nachschuss drosch Reiners über den Kasten.

Den Schlussakkord setzte Engis Kiy, Lindwedels Stürmer traf per Freistoß aus 25 Metern den Pfosten (90.+1). Mehr als einen Zähler hatte auch kein Team verdient. „Schade, dass wir den Zuschauern kein besseres Spiel bieten konnten“, meinte Etelsens Coach Nils Goerdel.