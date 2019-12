Etelsen leistet

Etelsen – Denkbar knapp scheiterte das Radpolo-Duo des RV Etelsen im Viertelfinale des Deutschlandpokals. Wenig verwunderlich, denn Anika Müller und ihre neue Partnerin Maren Struckmann hatten zuvor wenig gemeinsam trainiert. „Wir sind aber grundsätzlich zufrieden, doch unter den gegebenen Umständen war wohl nicht mehr möglich“, so Linkshänderin Müller, die es mit ihrer neuen Mitspielerin Maren Struckmann allerdings bis zum finalen Spiel gegen RSG Ginsheim I selber auf dem Schläger hatte ins Semifinale einzuziehen.

Doch schon zu Beginn der Auftaktpartie häuften sich „krasse Fehler“ (O-Ton Müller), sodass Ginsheims Erste fast uneinholbar auf 5:1 davonzog. Davon zeigte sich das Etelser Duo wenig beeindruckt und verkürzte kurz vor Ultimo auf 4:5. Als Müller/Struckmann jetzt ihre Deckung öffneten, setzte das Team aus Hessen den finalen Treffer zum 6:4-Sieg.

Dabei hatte das Viertelfinale in Wetzlar-Dalheim wenig verheißungsvoll begonnen und Etelsen unterlag der Reserve von Frellstedt, die ebenso wie Ginsheim I ins Halbfinale kam, mit 7:9 (3:5). Müller: „Die waren cleverer und bei uns häuften sich die individuellen Fehler.“

Besser lief es gegen das unbekannte Team von RV Aßlar, das mit 11:3 (5:1) in die Schranken gewiesen wurden. Auch gegen RSG Ginsheim II sprang nach anfänglichen Rückstand noch ein klares 8:4 (3:4) heraus, wo sich der RVE das Endspiel ums Weiterkommen gegen Ginshem I erkämpfte.

„Doch wir hatten Spaß zusammen und konnten uns in jedem Spiel steigern“, so die Einschätzung von Anika Müller. Das große Ziel wurde verpasst – und weiter geht es für das neue Duo am 11. Januar 2020 mit dem ersten Bundesligaspieltag in Reideburg. bjl