TSV Etelsen: Mika Jungmann ist wieder da

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Bis Jahresende im Etelser Kader zurückgemeldet hat sich Mika Jungmann (am Ball). © Hägermann

Eminent wichtige Partien stehen am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Landesliga für die drei Teams aus dem Kreis an. Während der TSV Etelsen im Heimspiel gegen den VfL Güldenstern Stade ein weiteres Abrutschen verhindern will, benötigt der TB Uphusen im Kellerduell beim VSV Hedendorf/Neukloster unbedingt drei Punkte. Der FC Verden 04 will beim starken Aufsteiger TuS Neetze Anschluss an die Spitze halten.

Etelsen - Stade. Die personelle Lage bei Etelsen bleibt angespannt: Zu den Verletzten gesellt sich auch Nikolas Piel, der sich im Training einen doppelten Riss der Außenbänder im rechten Fußgelenk zugezogen hat. Zwar ist Nils Koehle nach ausgeheiltem Fingerbruch wieder im Training, soll aber noch eine Woche geschont werden. Da passt es gut, dass Coach Nils Goerdel Zuwachs bekommt – Mika Jungmann, eigentlich wegen seines Studiums außen vor, hat sich überraschend in Etelsen zurückgemeldet und bleibt bis Jahresende an Bord. „Er ist fit, macht einen guten Eindruck und steht uns als weitere Option sofort zur Verfügung“, freut sich Goerdel.

Gegen Stade, das mit drei Siegen am Stück selbstbewusst anreisen dürfte, sieht der Coach seine Defensive gefordert. Die beiden Söhne von Dirk Dammann gehen als Innenverteidiger bei Standards gefährlich mit nach vorne. Dort glänzt auch der schnelle Rabie Mselmi. „Gerade bei den zweiten Bällen waren wir zuletzt anfällig“, hofft Goerdel auf mehr Konzentration und Konstanz. Da in der ausgeglichenen Liga die Abstiegszone nicht weit ist, fordert Etelsens Coach mehr denn je die Grundtugenden: „Schaum vorm Mund und eine gesunde Aggressivität. Wenn wir bei den vielen Chancen Ruhe sowie Überzeugung wahren, wird der liebe Gott ein Einsehen haben und die Dinger werden reinrutschen.“

Frank Neubarth zollt Neetze Riesen-Respekt

Neetze - Verden. Warum der Neuling zuletzt etwas schwächelte, kann sich Frank Neubarth nicht erklären. Verdens Coach orientiert sich am 8:1-Coup des TuS Neetze vor einigen Wochen gegen Drochtersen: „Es ist eine äußerst spielstarke Mannschaft, durchweg routiniert. Es sind also keine Anfänger. Das Match gegen Drochtersen hat gezeigt, dass der TuS-Zug nur schwer zu stoppen ist, wenn er rollt.“

Daher gelte es für die Allerstädter, defensiv anders organisiert zu sein als beim vogelwilden 4:1 gegen Lüneburg: „Die Abstimmung muss besser werden, es darf nicht wieder so ein Durcheinander geben. Aber mit den jungen Leuten hast du solche Spiele halt drin. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das durch Training und Spiele abstellen werden und die Truppe lernt.“ Vor allem bei beweglichen Kontrahenten ginge leicht die Übersicht verloren.

Personell wird sich nichts ändern. Jonathan Schmude ist letztmals gesperrt, Moritz Schmökel und Robert Posilek fehlen weiter verletzt. Mathis Meyer, der seine Zerrung überwunden und in der Zweiten Praxis gesammelt hat, rückt wohl wieder hoch.

Emrah Tavan: „Jedes Spiel kleines Finalspiel“

Hedendorf - Uphusen. Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan unterstreicht die Bedeutung des Kellerduells: „Langsam wird jedes Spiel zu einem kleinen Finalspiel. Wir müssen so antreten, als ginge es im alles. Wir brauchen die Punkte.“ Das werde bei angespannter Personallage nicht leicht. Justin Gericke ist letztmals gesperrt, Jonathan Bondombe-Simba (Knieprobleme) sowie Simar Alkas (muskuläre Probleme) fehlen ebenso. Und beim unglücklichen 3:3 gegen Hagen sah Ilias Kasapis die Ampelkarte.

Die Hedendorfer setzten mit dem 3:0 in Hambergen ein Achtungszeichen, „sie werden mit frischem Mut kampfbetont auftreten und uns nichts schenken. Dass wir hinter den Erwartungen liegen, wollen sie sicherlich zusätzlich ausnutzen.“