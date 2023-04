Die Fußball-Landesligisten sind in Nachholspielen gefordert

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zurück im Etelser Team: Daniel Janssen (links) läuft im Nachholspiel gegen Lindwedel-Hope auf. © von Staden

Nachholspiele stehen für die Fußball-Landesligisten am Mittwoch an: Der TSV Etelsen kann daheim gegen den SV Lindwedel-Hope den nächsten wichtigen Schritt zum sicheren Klassenerhalt machen. Für den TB Uphusen steht die Hammer-Aufgabe bei Primus SV BW Borneihe an, während der FC Verden 04 beim FC Hagen/Uthlede den Kontakt nicht weiter abreißen lassen will.

Etelsen - Lindwedel-Hope (Mi., 18:30 Uhr). Zwei Siege peilt Etelsens Coach Nils Goerdel noch für den sicheren Klassenerhalt an – zunächst wollen seine Blau-Weißen aber gegen Lindwedel-Hope die 40-Punkte-Marke knacken: „Wenn wir das geschafft haben, schauen wir, ob wir unser ursprüngliches Saisonziel anvisieren können.“ Das war ein Platz unter den besten Sechs.

Der Gast kommt mit einer spielstarken Truppe mit einem Offensiv-Duo, das es in sich hat: Sedat Talu und Engin Kiy, die zusammen 33 Buden auf dem Koto haben. In der Innenverteidigung glänzt Torben Deppe, im Mittelfeld Hawk Schwieger. „Sie verfolgen einen guten taktischen Ansatz, es könnte die Tagesform entscheiden“, erwartet Goerdel ein offenes Spiel.

Etelsens Daniel Janssen wieder dabei

Da seine Mannschaft zuletzt griffig und defensiv aufmerksam war, darüber hinaus torgefährlich agierte, ist der Coach zuversichtlich. Mehr Ruhe am Ball fordert er dennoch. Daniel Janssen wird nach Oberschenkel-Problemen wieder ins Team rücken, die Einsätze von Simon Pals und Piet Niemann bleiben offen.

Bornreihe - Uphusen (Mi., 19:30 Uhr). Von der Papierform her eine schier unlösbare Aufgabe – aber Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan sieht keinen Grund, schon vor dem Match die weiße Flagge zu hissen: „Wenn wir alles reinwerfen, kratzen und beißen, haben wir die Chance auf Zählbares. Das wäre natürlich ein Bonus. Wir brauchen auch mal das nötige Spielglück.“

Jonathan Böhlendorf im TBU-Tor

Für den nach Ampelkarte gesperrten Benjamin Schimmel dürfte Jonathan Böhlendorf zwischen die Pfosten rücken. Dennis Janssen und Ilias Kasapis kehren nach abgesessenen Sperren zurück, der Rest bleibt wie am Sonntag.

Hagen/Uthlede - Verden (Mi., 20 Uhr). Obwohl es für die Gastgeber um nichts mehr geht, rechnet Verdens Coach Frank Neubarth mit einer hoch motivierten Hagener Elf: „Sie werden versuchen uns zu ärgern. Dort geht es immer zur Sache, es werden Emotionen von draußen hereinkommen und viel um Zweikämpfe sowie hohe Bälle gehen.“ All das müssten seine Schützlinge annehmen.

Neubarth wohl mit unveränderter Elf

In der Hinrunde gab es ein 2:4 mit zwei Platzverweisen und einem verschossenen Elfmeter – an Revanche denkt Neubarth aber nicht: „Die drei Punkte sind halt weg.“ Verden tritt mit gleichem Kader wie beim 1:1 in Lüneburg an – es sind keine gravierenden Änderungen vorgesehen.