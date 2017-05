TSV Etelsen holt auch Heusmann und Behrens

Etelsen - Seine Neuzugänge acht und neun verpflichtete der TSV Etelsen: Christian Heusmann und Maik Behrens, beide vom TuS Sudweyhe aus der Bezirksliga Hannover, tragen nächste Saison das Trikot des Fußball-Landesligisten.

Von Heusmann (22), der schon einmal in Uphusen spielte, versprechen sich die Schlossparkkicker eine ganze Menge. „Er ist als Sechser ein Leader, der auch mal den Mund aufmacht“, so der sportliche Leiter André Koopmann am Mittwoch. Allerdings war Heusmann verletzt und wird noch seine Zeit brauchen.

Behrens (23) gilt als typischer Neuner und absoluter Knipser. „Groß, eiskalt vor dem Tor, was uns zuletzt ja gefehlt hat“, lautet Koopmanns Einschätzung. Der Stürmer kann aber auch über die linke Seite kommen. Alexander Ruf verlässt die Blau-Weißen indes, der Offensive geht zum Bezirksligisten SV Lilienthal-Falkenberg.

vde