TSV Etelsen: Nils Goerdel hat Respekt vor Lindwedel-Hope

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Steht wieder im Etelser Kader: Piet Niemann. © Verein

Aufwärtstrend fortsetzen: Unter diesem Motto steht das Landesliga-Gastspiel des TSV Etelsen am Sonntag (15 Uhr) beim SV Lindwedel-Hope.

Etelsen - Allerdings ist das für Trainer Nils Goerdel leichter gesagt an als getan – er hat mächtig Respekt: „Das ist ein richtig starker Aufsteiger, der einen guten Ball spielt. Das Team verfolgt immer ruhig seinen Plan, läuft aggressiv an und sucht im Ballbesitz spielerisch enorm reif den Weg nach vorne.“

Dennoch wollen sich die Schlossparkkicker nicht von ihrem Gedanken abbringen lassen, selbst die Initiative zu ergreifen. Denn bei 16 Gegentreffern scheint der Gastgeber in der Abwehr seine Probleme zu haben. „Trotzdem wartet eine Herausforderung auf uns“, ist Goerdel gespannt.

Pendzich und Niemann wieder im Kader

Es fehlen Micha Langreder (krank und Kurzurlaub), Daniel Janssen (Dienst), Nico Meyer und Alex Ruf (beide zwei Wochen Urlaub) sowie Hauke Worthmann (Wasserablagerung im Knöchel), der in der Vorwoche eine gute Leistung zeigte. Hinter Fredi Bormann (Probleme mit dem Bandapparat im Knöchel seit dem TBU-Spiel) steht ein dickes Fragezeichen. Dafür nimmt der Coach der Blau-Weißen Tim Pendzich und Piet Niemann wieder in den Kader. „Auf zwei oder drei Positionen kann ich mir eine Änderung vorstellen“, so Nils Goerdel.