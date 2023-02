TSV Etelsen: Coach Nils Goerdel gibt den Mahner

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sie wollen auch am Sonnabend wieder jubeln: Simon Pals (links) und Bastian Reiners, die beide beim 3:1 in Verden trafen, erwarten mit dem TSV Etelsen Schlusslicht FC Hambergen zum Landesliga-Duell. © von Staden

Diesmal ist die Konstellation für den TSV Etelsen ganz anders: Ins Landesliga-Heimspiel gegen Schlusslicht FC Hambergen am Sonnabend (14 Uhr, Schlosspark) geht die Goerdel-Elf als klarer Favorit.

Etelsen – „Das Match wird im Kopf entschieden. Wir müssen schon eine ähnliche Einstellung an den Tag legen und die Grundtugenden reinwerfen wie beim 3:1 in Verden“, gibt Trainer Nils Goerdel den Mahner.

Dazu bestehe auch genug Anlass: In der Hinrunde gelang den Blau-Weißen ein 4:1-Coup über Bornreihe, eine Woche später setzte es in Westercelle eine 3:4-Pleite. Da war dann wohl die Spannung nicht hoch genug. Sollte der Kopf diesmal besser mitspielen, ist Goerdel guter Dinge, im Duell mit dem Aufsteiger nachlegen zu können. Es wäre ein weiterer Schritt in absolut sichere Gefilde.

Fredi Bormann könnte Comeback geben

Obwohl die Aufstiegseuphorie bei Hambergen längst gewichen ist, schätzt Etelsens Coach das Team als mannschaftlich geschlossen ein, „sie lassen sich nicht hängen und scheuen keinen Zweikampf.“ Nachteil dürfte sicher sein, dass Topstürmer Keno Liebscher mit Jochbeinbruch ausfällt. In der eigenen Truppe sieht Goerdel keinen Grund für Änderungen, alle eingesetzten Akteure haben in Verden klasse performt. Kevin Bähr muss allerdings mit Oberschenkelproblemen pausieren. Dafür könnte Fredi Bormann sein Comeback feiern, der Mittelfeldmann hat schon wieder voll mittrainiert.