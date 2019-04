TSV Etelsen feiert einen Sieg des Willens

Etelsens Timo Schöning kann den Ball in dieser Szene nicht an FC-Keeper Dirk Böttjer vorbeilegen. Foto: Caspers

Wer im Vorfeld des Gipfeltreffens in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FC Hambergen und dem TSV Etelsen auf ein Spektakel gehofft hatte – der wurde ziemlich enttäuscht. Doch den Etelser Fans dürfte das wohl ziemlich egal gewesen sein, denn sie bejubelten einen glanzlosen 1:0 (1:0)-Erfolg.

VON KAI CASPERS

Hambergen – Auch wenn Gerd Buttgereit im Anschluss noch nichts von einer Vorentscheidung im Titelrennen wissen wollte, war ihm die Bedeutung der Partie extrem bewusst. „Gewinnen wir unsere Nachholspiele, stehen wir an der Tabellenspitze. Doch das sind alles keine Selbstgänger. Daher müssen wir weiterhin jedes Spiel extrem fokussiert angehen“, war Etelsens Trainer nach dem Sieg natürlich sehr zufrieden. Vor allen Dingen deshalb, weil sein Team die von ihm geforderten Vorgaben glänzend umgesetzt hat. „In Anbetracht der hohen Temperaturen wollten wir dieses Mal nicht so hoch pressen, sondern eher ökonomisch spielen. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ist uns das sehr gut gelungen“, verwies Buttgereit auf die vielen kleinen Nadelstiche, die seine Mannschaft immer wieder setzen konnte. Einer davon führte dann auch schon nach zehn Minuten zum 1:0. Nach einem Freistoß verlängerte Micha Langreder eine Flanke von Christopher Petzold auf den völlig freistehenden Nico Kiesewetter. Und der hatte keine Mühe, seine Farben mit einem trockenen Schuss aus kurzer Distanz in Führung zu bringen. Buttgereit: „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt, denn nun musste Hambergen kommen und wir konnten kontern.“ In der 26. Minute dann sogar die Chance zum 2:0, als Nico Kiesewetter und Timo Schöning allein vor dem FC-Tor auftauchten. Doch anstatt selber den Abschluss zu suchen, legte Kiesewetter auf Schöning quer, und die Gastgeber konnten noch klären.

Glück dann auf der anderen Seite, als Daniel Büchau den Ball nach einer Ecke zunächst nicht unter Kontrolle bringen konnte. Doch beim folgenden Nachschuss (34.) von Puckhaber aus kürzester Distanz tauchte Etelsens Torhüter blitzschnell ab und bewahrte seine Mannschaft damit vor dem Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Timo Schöning, der den zweiten Treffer der Gäste liegenließ. „Wir hätten das zweite Tor machen müssen. Vermutlich wäre das schon die Vorentscheidung gewesen“, gab Etelsens Trainer zu verstehen. Nach dem Wechsel kamen die Hamberger mit viel Wucht aus der Kabine. „Da haben die Gastgeber schon viel Druck gemacht. Aber wir haben gut verteidigt und im Grunde genommen auch gar nichts zugelassen“, zollte Etelsens Kapitän Simon Gloger seiner Mannschaft Respekt. Und tatsächlich: Auch wenn Hambergen nun deutlich mehr Ballbesitz und etliche Standardsituationen hatte, vermochte der FC damit überhaupt nichts anzufangen. Bezeichnenderweise musste Etelsens Torhüter Daniel Büchau auch nur einmal eingreifen, als er nach einem Ballverlust seiner Vorderleute (85.) gegen Dennis Heineke gefordert war. Ansonsten ließen die Schlossparkkicker aber auch gar nichts anbrennen. „In der zweiten Hälfte war es am Ende auch eine Sache des Willens. Und den haben wir über die gesamten 90 Minuten gezeigt. Natürlich war das in spielerischer Hinsicht keine Glanzleistung von uns. Aber das interessiert mich auch nicht. Was zählt, sind die drei Punkte. Und die haben wir geholt“, attestierte Buttgereit seiner Mannschaft in kämpferischer Hinsicht eine tadellose Leistung.